Nejdřív České Švýcarsko hlídal, pak ho zapálil. Ke žhářství se přiznal v ústavu

Podle informací Seznam Zpráv byl v roce 2013 krátce zaměstnancem parku, a to coby záskok. Posléze pomáhal jako dobrovolník, od roku 2018 mu ale zdravotní stav neumožňoval ani to.

Vyšetřovatelé s dotyčným přišli do kontaktu letos, a to v souvislosti s několika menšími požáry v období Velikonoc. „Policie ho zadržela v případu těch prvních tří žhářských útoků na rozhlednu Vlčí hora a dva posedy v našem okolí,“ popsal pro Seznam Zprávy Jan Kolář, starosta Krásné Lípy, kde muž bydlí.

Server CNN Prima News koncem dubna napsal, že se muž policii přihlásil sám. Krajský policejní mluvčí Kamil Marek ale tvrdí, že na objasnění případu mají zásluhu především krajští vyšetřovatelé a policisté z Rumburku. „Ti zjistili, o koho se jedná. Není to tak, že by někdo přišel a přiznal se, tak to určitě není,“ řekl Seznam Zprávám.