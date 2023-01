Kdo zavinil oheň v Českém Švýcarsku? Vědci uťali kritiku starostů

Preventivní úklid kůrovcového dříví by situaci nezvrátil. „Hoření by na holinách probíhalo s podstatně vyšší rychlostí a intenzitou a je otázkou, nakolik by se podařilo takový požár vůbec dostat pod kontrolu. Požár by se pravděpodobně i rozšířil na větší plochu, než tomu skutečně bylo. Pravděpodobně by ale trval kratší dobu,“ napsali vědci.