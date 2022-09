Konec ředitele Českého Švýcarska? Neřeší to 20letý problém, zní z obcí

„Měl tam být nějaký lesní hospodářský systém. Chtělo se to řešit tak, že se to nechá volně přírodě. Upozorňovali jsme, že tam leží miliony kubíků dřeva, a říkali, že je tam velké požární riziko,“ říká starosta Moravec, který už dříve v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že na důsledky kůrovcové kalamity upozorňoval už v roce 2018.

Správa národního parku kritiku odmítá s tím, že příčinou požáru bylo především sucho, nikoliv neodklizené dřevo. To podle ní dokládá i fakt, že se plameny šířily nejen uschlým, ale i zeleným lesem. Ředitel Benda už dřív poukázal na to, že zadáním ministerstva bylo nechávat mrtvé dřevo v bezzásahových zónách.

Bývalý jetřichovický místostarosta Milan Dařina je přesvědčen, že vedení parku nemělo jasnou koncepci, jak se o lesy starat. „Já jsem řediteli Bendovi kladl otázku, jestli došlo k nějaké sebereflexi, pokud jde o zavinění požáru v národním parku. Jeho správa je trvale přesvědčena o tom, že oni nepochybili. Na otázku, jestli je správně v parku těžit, řekl že ano. Na otázku, zda je správně v parku netěžit, řekl také ano. Což podle mě svědčí o tom, že vůbec nevědí, která bije. Vůbec nevědí, co je vlastně špatně a co dobře,“ tvrdí.

„Myslím, že komunikace opravdu vázla ve všech směrech. Není to jenom o panu řediteli, je to vůbec o přístupu celkové rady parku k samosprávám,“ říká Moravec k jednomu z důvodů, kterým ministryně zdůvodnila Bendovo odvolání. Starosta ale dodává, že je zvědavý především na další kroky ze strany Ministerstva životního prostředí.

„Je to jeden z kroků, který jsme očekávali, nicméně odvolání ředitele národního parku neřeší ten 20letý problém, který tady vyvstal v rámci nekomunikace s obcemi. To není vina pana ředitele, to je vina managementu národního parku,“ dodává.