Kdo může za oheň v Českém Švýcarsku? Správa viní lidi, sama čelí kritice

„Spekulovat o důvodech, proč začalo hořet, by zatím bylo předčasné,“ sdělil pro Seznam Zprávy mluvčí krajských policistů Dan Vítek.

Mezi místními se přitom šíří zprávy, že za rozsáhlý požár může člověk, který v suché oblasti kouřil, nebo rozdělával oheň. „Vysoce pravděpodobný je lidský faktor, neboť z nedávné doby není známa žádná přírodní událost, například úder blesku, která by mohla vést ke vzniku ohně,“ uvedl už dřív mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Vyzývají lidi, kteří by mohli přinést důležité informace. Uvítají jakákoli svědectví, která pomohou k odhalení okolností případu. „Svědci třeba mohou uvést, že se v lokalitě pohyboval někdo podezřelý. Vzhledem k rozlehlosti zasaženého areálu záleží na mnoha okolnostech, zda se podaří odhalí viníka,“ sdělil Vítek.

V národním parku nyní zasahují desítky policistů. Hlídají hlavně příjezdové cesty a nevpouští do zasažených míst lidi. Zároveň střeží evakuované nemovitosti před případným rabováním a vloupáním.

„Máme sedm stanovišť, některá mobilní, některá pevná. Jedno z nich je na cestě z Děčína do Hřenska, kde odkláníme dopravu, aby se do obce nikdo nepovolaný nedostal,“ uvedl Vítek. Cesta do Hřenska je uzavřena také z německé strany a od Jetřichovic.