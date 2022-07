„Bude tu spáleniště“. Majitel penzionu líčí chvíle, kdy se utíkalo z Mezné

Už 22 let ubytovává Roman Pluháček hosty na Mezné. Turisté do malebné osady, která je součástí Hřenska, často vystoupají po výletu ze soutěsek.

Museli jsme být včera evakuováni, takže se snažím získat informace ze zpráv. Něco jsme viděli na sociálních sítích. Jsme z toho velmi překvapení, přiškrcení. Máme tam tři penziony a restauraci. Jsme tam 22 let. Snad oheň hasiči dostanou pod kontrolu. Několik domů to bohužel odneslo.

V nočních hodinách bude zásah zaměřen na bezprostřední ochranu obcí Hřensko, Mezná, Mezní Louka a Janov. Hasiči přeskupují techniku a střídají své členy. Do Hřenska již dorazily posilové jednotky ze ZÚ Hlučín a do rána ještě dorazí další posilové jednotky z okolních krajů. pic.twitter.com/4ZPM5fgqQ6

Jak tam máme tři budovy penzionu, museli jsme obcházet všechny hosty, některé obvolat, protože byli na výletě. Na Mezní Louce kousek od nás byli od rána policisté. Zpočátku pouštěli jen auta rezidentů a ubytovaných, pak už ani to ne, aby ta evakuace nebyla tak složitá.

Víte, jak to vypadá s vaším penzionem?

Zatím mám informaci, že budovy nejsou ohrožené. Jeden objekt, který je přímo u našeho penzionu Na Vyhlídce, jsem viděl na naší kameře. Je shořelý. Pak vím, že shořel jeden objekt našich kamarádů nad zastávkou. Ten byl celý v plamenech, hasiči to dávali na sociální sítě. Slyšel jsme o deseti domech, které to odnesly.

Co se člověku teď honí v hlavě?

Je to velmi těžká situace. Přišla znenadání, jako když přišly povodně. Za 22 let jsem v Českém Švýcarsku zažil několik povodní, padající skály, covid, kůrovce a teď požáry. Je to neveselé.