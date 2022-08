„Rychlokuřata? Ta nemáme,“ tvrdí na infolinkách supermarketů. Klamou

Rychlokuřata jsou speciálně šlechtěná drůbež, která je schopná za pouhých 35 dnů dosáhnout váhy více než dvou kilogramů. Na to, jak vypadá jejich chov, upozornily Seznam Zprávy na konci července v reportáži publicistického pořadu Terén.

Tajně pořízené záběry ze tří českých farem, které natočil spolek Obránci zvířat, ukazovaly například kuřata namačkaná jedno vedle druhého, s popáleninami nebo zdeformovanými nohami. Někde mezi živými ležela i uhynulá zvířata. Natočená videa jsou součástí kampaně Obránců zvířat, kterou chtějí docílit toho, aby se Česko připojilo do skupiny evropských zemí, kde se od chovu rychlokuřat upouští.

Jenže podle informací, kterých se dostane zákazníkovi, když zavolá na infolinky obchodních řetězců, to může vypadat, že se rychle rostoucí kuřata u nás prakticky neprodávají. Realita je přitom jiná.

„Co vím podle těch informací, tak my ta rychlokuřata nemáme v sortimentu,“ tvrdila zaměstnankyně infolinky Kauflandu reportérce Seznam Zpráv. Současně se rozhovořila o tom, jak je tato tematika pro jejich společnost důležitá.

Takřka obdobnou reakci slyšela reportérka na zákaznické lince Penny. Na otázku, zda prodávají rychle, nebo pomalu rostoucí kuřata, zaměstnanec Jakub odpověděl: „Ano, jsou to pomalu. Tam samozřejmě dodržujeme ty standardy.“

Že by supermarkety toto drůbeží maso v nabídce neměly, je přitom prakticky nemožné. Potvrzuje to i ministerstvo zemědělství. Statistická čísla chovů rychlokuřat a pomalu rostoucích kuřat vyznívají jednoznačně. „Poměr mezi počtem chovaných kuřat na maso standardním způsobem k těm pomalu rostoucím činí 98 % k 2 %,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

To, že v nabídce pětatřicetidenní kuřata mají, Seznam Zprávám nakonec potvrdila tisková mluvčí Kauflandu.

V Penny, kde zaměstnanec infolinky tvrdil, že prodávají jen pomalu rostoucí kuřata, naopak tiskový mluvčí Tomáš Kubík napsal, že tento produkt teprve chystají: „V naší nabídce máme plemena obvyklá pro chov v České republice. Aby měli naši zákazníci možnost volby, plánujeme od letošního podzimu zařadit do nabídky takzvané ‚Zlaté kuře‘, které má prodlouženou dobu výkrmu.“ Na opakovanou přímou otázku, zda Penny prodává rychlokuřata, mluvčí Tomáš Kubík dodatečně reagoval tak, že délku chovu kuřat ještě prověří s dodavateli.

„Nemám bližší informace. Nemáme to potvrzené,“ vysvětlovala telefonistka Globusu s tím, že aktuálně „dochází k prověřování dodavatelů“.

V Bille se reportérka dozvěděla jen to, že se na internetových stránkách společnosti brzy objeví vyjádření. „Co se týká této kauzy s rychlokuřaty, tak vás poprosím na stránky Billy, kde si sjedete úplně dolů na tiskové zprávy, a tam co nevidět bude k této kauze vyjádření,“ uvedla zaměstnankyně zákaznické linky hypermarketu Billa.

Mluvčí Albertu Jiří Mareček na otázku, zda mají v sortimentu rychlokuřata, odpověděl slovy: „Já bych vaši otázku s dovolením otočil, protože my prodáváme to, co si zákazníci koupí. Takže je pro nás důležité, že máme širokou nabídku a že naši zákazníci mají možnost koupit si kuře v bio kvalitě z volného chovu, královské kuře s dvojnásobnou délkou chovu oproti běžnému kuřeti i další varianty.“