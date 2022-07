Mizerný život rychlokuřat v Česku. „Je to o vůli zákazníka,“ říká Ciroková

O změnu v chovu brojlerů se snaží i v Evropě. K závazku o kuřatech se připojila čtvrtina evropského trhu. Plánuje to i družstvo Konzum z Ústí nad Orlicí, podle jeho majitele si o to - podobně jako v případě vajec z klecových chovů - řeknou sami zákazníci.

„Rychlokuřata byla vyšlechtěna, aby za co nejkratší dobu co nejvíc nabrala. Za pouhých 35 dnů jsou schopná nabrat více než dva kilogramy. Jedou na porážku v pátém až sedmém týdnu svého života,“ popsala reportérka Seznam Zpráv Kristina Ciroková , která záběry ověřovala v pořadu Terén .

V Evropě kvůli podmínkám v chovech takzvaných brojlerů vznikla iniciativa European Chicken Commitment (Evropský závazek o kuřatech), ke které se zatím připojila zhruba čtvrtina trhu. Díky ní by zvířata mohla mít v halách více prostoru nebo více denního světla a také by se mohl změnit způsob jejich usmrcování.

V Česku se ale ke změnám podle Cirokové staví „spíš odmítavě“. Diskuze se vede třeba o tom, o kolik by se kuřecí maso zdražilo. „Vlastislav Klaška, tajemník Českomoravské drůbežářské unie, odhadoval, že by se cena zvýšila asi o 80 %. To znamená, že by to kuře stálo kolem 180 korun,“ vysvětluje reportérka.