Senát dal zelenou novele lex Ukrajina, zbývá jen podpis prezidenta

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zdůvodnil změnu prodlužováním konfliktu na Ukrajině, a tudíž i pobytu běženců v Česku. Pokud by nebyla přijatá, uprchlíci by se dostali po šesti měsících v Česku plně do českého sociálního systému. Pokud by dávku pobíralo 150 000 lidí s dočasnou ochranou, z nichž by byla polovina dětí, měsíční náklady by představovaly celkem 547,5 milionu korun.