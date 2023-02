Situace s léky se zlepšuje, stále ale chybí sirupy pro děti

„Co se týká antipyretik, u nich je už situace lepší. Ale s antibiotiky je to složitější. Chvíli jsou třeba dostupné, zanedlouho ale zase dojdou. To se týká hlavně penicilinových sirupů,“ popisuje pro Seznam Zprávy předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.

„Nejsou dostupná některá antibiotika pro děti. Ve spolupráci s lékařem to ale vždy dokážeme vyřešit a pacient nikdy není neléčen. S výpadky léků se potýkáme už několik let. Část dokážeme nahradit, u některých to ale nejde. Nyní se to týká kapek Kanavit,“ dodává Kopecký.

Ministerstvo zdravotnictví chce do budoucna řešit situaci s nedostatkem některých léčiv novelou zákona, která by farmaceutickým firmám nařídila, aby držely pohotovostní zásobu až na dva měsíce dopředu.

Ačkoliv by lék nebyl v Česku pro pacient dostupný, lékárna by prostřednictvím řízeného kanálu kontaktovala přímo výrobce a objednala ho. Farmaceutická firma by ho pak musela například do dvou dnů do lékárny doručit.