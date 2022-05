Sledujte, kde se kvůli opravě Barrandovského mostu tvoří kolony

„Část techniky je již na místě,“ uvedla Lišková. Při kraji silnic jsou přistaveny mimo jiné bagry, autojeřáb a další technika. Oprava začíná v pondělí v 6:00, kdy začnou dělníci na mostě odstraňovat nynější povrch v pravém jízdním pruhu ve směru do Braníku a rovněž ho odfrézují na nájezdové rampě ze Strakonické ulice na most. Tuto rampu pak začnou ve středu bourat. Už v sobotu byla na mostě a v jeho okolí vyznačena dopravní opatření vynucená opravou. Práce způsobily krátké kolony.

Barrandovský most přichází kvůli opravě o dva pruhy. Nejfrekventovanějšímu dopravnímu úseku tak hrozí přetížení. V mapce níže se můžete podívat na aktuální situaci.

Rampa ze Strakonické ulice na Barrandovský most přestane existovat. Od pondělí se tudy přes Vltavu nikdo nedostane. Technická správa komunikací (TSK) proto radí využít Pražský okruh směrem ke Slivenci a na most zabočit po ulici K Barrandovu. Dočasné zrušení rampy přitom dopravě na mostě paradoxně také pomůže, protože automobily ze Strakonické se musely proplétat s těmi, které dorazily ze Smíchova a právě z Barrandova.

Řidiči přijíždějící po Strakonické budou mít dvě možnosti, jak překonat Vltavu, i když složitější než normálně. První z nich je nová vratná rampa u Lihovaru. Stačí podjet most ke křižovatce u Lihovaru a těsně před ní se otočit do směru přes Vltavu.

Druhou možností je alternativní objížďka dále po Strakonické až na Smíchov. Tady TSK očekává denní nárůst dopravy o 2 tisíce vozů. Řidiči budou podle předpovědi pokračovat přes Jiráskův a Palackého most, a proto se stanou kritickým místem také přilehlé ulice Nového Města.

Celkově Praha motoristům doporučuje, aby se vyhnuli Jižní spojce. Pokud potřebují překonat Vltavu, mohou po Pražském okruhu přejet Lahovický most, odbočit na nově otevřeném sjezdu u Písnice a pokračovat Libušskou ulicí. Dále je možné také dojet až k odbočce u Vestce a napojit se na Vídeňskou nebo až k dálnici D1 a odtud zamířit do centra.

Místo Pražského okruhu mohou některá vozidla využít cestu přes Zbraslav a Modřany. Podle modelu TSK to budou 2 tisíce aut, která ze Strakonické odbočí na zbraslavský most Závodu míru. Kvůli tomu město také nechalo opravit opěrnou zeď v Komořanské ulici a zpevnit sousední nestabilní svah. Odtud budou řidiči pokračovat dále po Modřanské ulici do centra.