Lžou ženy o znásilnění? Odložení případu neznamená, že se nestal, říká žalobce

„Nelze kategoricky říct, že se skutek nestal. Mohlo také dojít k tomu, že se stal, ale nebylo prokázáno, že jde o trestný čin, případně nebyl dostatek důkazů. To, že to bylo odloženo podle § 159a/1 trestního řádu, neznamená, že k takovému skutku nedošlo,“ řekl Seznam Zprávám.

„Pokud došlo k pohlavnímu styku, akorát si pachatel – na rozdíl od oběti – myslel, že je se souhlasem, tak nemůžete mluvit o tom, že se skutek nestal. Bude to posouzeno tak, že skutek není trestným činem, protože zatím to nemáme popsáno v trestním zákoníku tak, aby toto jednání bylo trestné. Ale z pohledu té oběti se nepochybně skutek stal.“

„Taková věta by od policejního prezidenta neměla vůbec veřejně zaznít,“ přidala se advokátka z organizace Bez trestu Lucie Hrdá. „Je to naprosto nezodpovědný přístup, který bohužel ukazuje, že tady někdo zakládá na své osobní zkušenosti, což je špatně.“

Upozornila i na další aspekt. „Dává to signál jeho podřízeným, kteří si na základě toho mohou myslet, že si ženy opravdu velmi často znásilnění vymýšlejí. Zároveň je to negativní signál pro potenciální poškozené, které by věc nahlásit chtěly. Spoustu z nich to oznamovat nechce a podobné tvrzení tomu jen přidává,“ podotkla s tím, že podle dat jsou křivá obvinění u znásilnění stejně častá jako u jiných trestných činů.

Obdobně situaci vidí i Bartoň: „Pokud jakýkoliv veřejný činitel vypouští do veřejného prostoru informace, kdy generalizuje křivá obvinění, má to vliv na vnímání policie potenciálními oznamovateli. Pokud někdo zvažuje oznámení trestného činu a slyší taková slova, tak si z nich s největší pravděpodobností dovodí, že u policie se nemusí setkat s reakcí, která by byla otevřená přijmout to, jak to daný člověk vnímá.“