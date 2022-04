Sousedé se pohádali kvůli přejmenování Ruské a Moskevské ulice

Od prvního dotazu bylo jasné, že vedení města bude v následující diskuzi čelit nazlobeným obyvatelům. „Mám dotaz. Kdo s tím přišel a proč?“ vypálila otázku bruneta s brýlemi na černé šňůrce, která se představila jako Železná. Z jejího hlasu šlo hned znát, že celý nápad na změnu názvů ulic ji osobně velmi štve.

Přitom ještě před samotným začátkem panovala v sále kulturního domu Crystal sousedská atmosféra. Ve vzduchu voněl čerstvý popcorn z vedlejšího kinosálu a lidé se mezi sebou rozjařeně zdravili a ptali, co je nového. Se začátkem diskuze ale vyplula nevraživost a vztek na plán změnit názvy Ruské a Moskevské ulice.

„Předkládala jsem to já, byl to podnět od lidí,“ odpověděla starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO) a v sálu to nesouhlasně zahučelo otázkou, kdo to byl.

„Byl to jeden člověk?“ pokládala okamžitě další dotaz paní Železná.

„Byl to prvotní impulz,“ bránila se starostka a sál se mnohohlasně dožadoval konkrétního počtu podnětů od občanů.

„Přidávali se další lidi. Prosím, na počtu přece nezáleží,“ snažila se starostka uklidnit rozezlený šum v sále. Opět se sborově ozval nesouhlas, že na počtu záleží.

Diskuze navzdory „bububu“ a pranýřování

Nápad na změnu Ruské a Moskevské ulice si v České Lípě prošel překotným vývojem. Změna názvů byla schválená na zastupitelstvu 16. března. Po třech týdnech ji ale kvůli nesouhlasné reakci veřejnosti na mimořádné schůzi 6. dubna zase stáhli.

Finální rozhodnutí, jestli ulice přejmenovat nebo ne, má padnout na městském zastupitelstvu 4. května. Tentokrát ovšem vedení města nechce téma, které začalo vyvolávat řadu emocí, podcenit a rozhodlo se vytvořit místopisnou pracovní skupinu, svolat veřejnou diskuzi a otevřelo anketu.

Nejdramatičtější okamžik veřejného projednávání změny názvu ulic přišel zhruba po hodině. Do té doby se lidé v sále posmívali, že si starostka podněty od lidí vymyslela.

„Byl jsem jeden z lidí, kteří iniciovali to přejmenování. Obrátil jsem se na město. Jsem úplně překvapený, co se dál odehrálo,“ vystoupil z anonymního davu Jakub Kunčík. Rázem čelil propichujícím pohledům několika horlivých diskutujících.

„Schválně jsem přišel dřív, protože mi bylo jasné, jak to tady bude vypadat. Přišel jsem vám ukázat, že tady nejste jediní v tomto městě. Jsem tady, abyste věděli, že nestačí udělat bububu a tím to hasne,“ dodal muž, který se přihlásil k podnětu na přejmenování ulic.

Kritizoval zejména to, že ulice Moskevská je oblepená letáky s peticí proti přejmenování a že odpůrci vyvolávají nátlak na ostatní lidi ve městě.

O stejném pocitu přečíslení mluvil i místostarosta Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa). „Víme, že sem přišli lidé, kteří nesouhlasí. Lidé, co s tím souhlasí, jsou ve městě, někde po nákupech,“ dodal a mluvil o pranýřování a vytváření psychologického tlaku na lidi s jiným názorem.

Ostatně i v kulturním domě se velmi rychle ukázalo („Kdo je proti, ať vstane!“), že naprostá většina účastníků diskuze je proti přejmenování. V sále čekalo ve středu v podvečer na příchozí zhruba 150 židlí, v průběhu diskuze byla obsazena necelá polovina.

Foto: Petr Švihel, Seznam Zprávy Ulice Moskevská by se mohla přejmenovat na Křížovou.

Jen starosti

Během dvouhodinové diskuze se objevila celá škála důvodů, které by šly zobecnit do pocitu, že přejmenování ulic je prázdné politické gesto, které tamním obyvatelům přinese jen řadu starostí.

„Žijeme v panice a ve stresu. Syn slaví patnácté narozeniny a já nevím, jestli mu mám jít dělat občanku. Aby ji nemusel hned měnit. Chtělo by to obyvatele uklidnit a zeptat se na jejich názor,“ přidala se do diskuze paní Krnošová, která uvedla, že chce i nadále bydlet v Ruské ulici.

Před synovou občankou mluvila i o starostech, které změna ulice přinese podnikatelům. Doptávala se vedení, jestli se zabývalo náklady, které podnikatelé ponesou. „Všechny společnosti s ručením omezeným musí uvést zakladatelské smlouvy do souladu s obchodním rejstříkem. Zabýval se touto otázkou někdo?“ ptala se žena.

Vadí nám starosti, říkají v Moskevské ulici Téměř v každé výloze v Moskevské ulici byl ve středu vylepený leták s peticí proti přejmenování a s prosbou o to, aby lidé přišli na veřejnou diskuzi podpořit odpůrce změny. V místních provozovnách mají jasný postoj – změnu si nepřejí. „Nikdo s tím nesouhlasí. Vadí nám ty starosti,“ vysvětluje Eva Seifertova v bistru Bez talíře. Prodavačka ve večerce U Draka se chvilku rozmýšlí. „Určitě bych to nechtěla, já tady i bydlím,“ říká po chvilce rázně. Naopak muž, který vpodvečer vychází z jedněch dveří v Moskevské ulici, by změnu uvítal, už jen z principu. Je totiž z Ukrajiny. „Mně by to nevadilo,“ říká.

Další žena s bílými brýlemi v kožené bundě mluvila o tom, že bude muset svým starším rodičům pomoci vyřídit změnu veškerých dokladů. „To nejsou jenom občanky, to jsou smlouvy, pojistky, to je plno běhání, které budu muset obstarat,“ stěžovala si.

Vlastník bytového domu v Moskevské ulici zase argumentoval rozhořčenými nájemníky z řad cizinců – ubytovává podle svého tvrzení například vietnamskou rodinu nebo polskou ženu, kteří musí veškeré změny hned hlásit na cizineckou policii. „Jsou vytížení a třeba i kvůli jazykové bariéře svůj názor nevyslovili,“ řekl muž, který se představil jako Petr Sršeň.

„Máme starostí dost a už to opravdu hraničí s tím, že to vzdáme. Většina si to nepřeje, většina potřebuje teď klid,“ dodala blondýna ve světlečerveném svetru, která se představila jako Jandová.

Nahlas ale vystoupilo i několik z těch lidí, kteří víc než klid chtějí projevit sounáležitost s Ukrajinou. „Zaznělo, že chceme žít v klidu, já v klidu nežiju. Na Ukrajině jsou desetitisíce mrtvých. Jsem zastánce přejmenování ulic, i když tam nebydlím. I kdybych tam bydlel, tak mi to nevadí, že bych si změnil doklady,“ ozval se Jan Kirschner.

V emocích, prakticky plačtivě promluvil i muž, který se představil jako Císař. „Tenhle okamžik probíhá válka. Tisíce dětí nepije. A my tady řešíme přejmenování ulic,“ řekl v sále, i když nebylo jasné, jestli se přiklání ke změně názvů nebo ne.

Anketa, v níž může hlasovat kdokoli

Jak bylo zmíněno v úvodu článku, město spustilo i vlastní anketu ohledně změny názvů ulic, která probíhá v papírové i on-line formě. Místostarosta Jaroslav Turnhöfer zmínil, že přes internet svůj hlas odevzdalo do středy zhruba 1400 lidí a zhruba 64 procent odpovědí bylo proti přejmenování.

Připustil ale, že anketa je otevřená, může v ní svůj názor vyjádřit kdokoliv, nejen obyvatelé města. A zároveň se mohou ankety účastnit opakovaně.

Foto: Petr Švihel, Seznam Zprávy Bar Moskva svůj název v České Lípě po útoku na Ukrajinu upravil. Podle obsluhy se báli, že jim někdo vysklí dveře a výlohy.

Místostarosta proto také dodal, že 92 procent účastníků v ulicích Ruská a Moskevská ani nebydlí, ani nepodniká. Dotklo se ho ovšem, že by mohl anketu zkreslovat. „Jestli má někdo podezření, že bychom výsledky zkreslovali, tak ho zvu do kanceláře, kde mu to ukážu. Je mi to proti srsti, kdyby si to někdo myslel,“ ohrazoval se.