Spolu v Praze jednalo s ANO. „Nemluvíme o tom, kdo bude sedět na jaké židli“

O budoucnosti hlavního města dnes v budově Poslanecké sněmovny jednala již podruhé pražská koalice Spolu s místní buňkou hnutí ANO. Na koalici v radě města se ovšem nedohodly. Její budoucí podoba tak ani po dnešním jednání nemá o moc jasnější obrysy. Strany totiž nadále řeší pouze body svých volebních programů, nikoliv personální obsazení v radě města.

„Mluvíme o tom, jak by to mělo v Praze fungovat, co by se mělo dělat. Nemluvíme o tom, kdo bude sedět na jaké židli, trůnu nebo na který záchod bude chodit,“ sdělil pro Seznam Zprávy po dnešním jednání Svoboda.

Spolu dnes zástupce ANO informovalo, že je pro něj stále prioritou utvoření koalice s Piráty a hnutím STAN. Svoboda ale rovněž označil jednání lídra Pirátů Zdeňka Hřiba jako povýšené. Jejich další schůzka by se měla uskutečnit následující úterý nebo středu.

Piráti stále trvají na tom, že v radě města nezasednou se zastupitelem Janem Wolfem (KDU-ČSL), který je obžalovaný v kauze manipulací se sportovními dotacemi. Šéf lidovců Marian Jurečka včera uvedl, že je potřeba jednat, jestli Wolf v radě města nakonec zasedne. Pražská koalice Spolu za ním ale nadále stojí.

„My samozřejmě trváme na tom, že osoby, které budeme nominovat do Rady hlavního města Prahy, si vybírá naše koalice a nikdo jiný,“ řekl předseda klubu ODS Marek Benda. To, že by Jurečka zvažoval Wolfovo obětování, označil jako špatnou interpretaci jeho vyjádření.

Vize města s opozicí

Svoboda s lídrem ANO Patrikem Nacherem zdůraznili, že si jejich strany rozumí programově a že vzájemná jednání jsou konstruktivní. Oba také prý věří, že by dokázali najít shodu i na dosud sporných tématech. Jedním z nich je MHD zdarma, která je součástí volebního programu ANO. „Není to úplně věc, která by měla hatit potenciální spolupráci,“ komentoval to Nacher.

Podle Svobody mají jednání s ANO význam i v případě, že by ANO skončilo v opozici.

„Sestavování vlády nad městem samozřejmě spočívá v jednání koaličním, ale i v jednání opozičním. A to už musí běžet od samého začátku, abychom si nadefinovali to, co je pro město potřebné,“ uvedl Svoboda. Možnost opoziční dohody, při které by Spolu vládlo s tichou podporou hnutí ANO, ale Svoboda vyloučil s tím, že personální obsazení se dnes neřešilo.

Obě strany po jednání vyzvaly současnou radu města, aby nedělala další zásadní rozhodnutí, která by ovlivnila následující pražskou vládnoucí koalici. Zástupci ANO uvedli jako příklad zakázku na novou městskou filharmonii nebo výběr nových manažerů dopravního podniku.

Dohoda mezi ANO a Spolu se dnes začala rýsovat na magistrátu v Brně. Tam by mohla vzniknout rozsáhlá koalice ODS, ANO, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů, hnutí Stan a ČSSD.

Podle Nachera ale podobný scénář pro Prahu zatím není na stole a podobně to vidí i Svoboda. „Varianta, že by fungovala stávající koalice a my bychom se k ní přidali, tak taková varianta skutečně neexistuje,“ řekl po jednání Svoboda.