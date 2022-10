Kdo ovládne Prahu: vládní záměr brzdí požadavky Pirátů. Zamíří Hřib jinam?

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

„Jsme stále tam jako po volbách. Může to dopadnout tak i tak,“ řekl Seznam Zprávám pod příslibem anonymity člen Fialovy vlády, který má k vyjednávání blízko.

Čas běží. Ustavující zastupitelstvo by se mělo uskutečnit v první půli listopadu, přesný termín se odvíjí od rozhodnutí soudu o posledním návrhu na neplatnost voleb, po němž se noví zastupitelé dle zákona musejí sejít do 15 dnů.

Po volbách to vypadalo, že navzdory ostré předvolební kampani a počátečním rétorickým cvičení se i na základě apelů z celostátní úrovně povede sestavit v Praze koalici na vládním půdorysu. Jenže ani po dvou a půl týdnu se situace neposunula konstruktivním směrem. Dohoda na lince Spolu–Piráti–Starostové je stále zaseknutá.

Zmapovali jsme situaci v zákulisí pražského magistrátní politiky a z našich zjištění vyplývá, že ve hře jsou v tuto chvíli následující scénáře.

Nechceme diktát

Disharmonie panuje zejména mezi koalicí Spolu a Piráty. Ti vystupovali proti tomu, aby kandidát Spolu na primátora Bohuslav Svoboda (ODS) zároveň vykonával poslanecký mandát, Pirátům se nelíbily ani zmínky jména europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09) v kauze Dozimetr, nejhlasitěji pak kritizují lídra lidovců Jan Wolfa, který je obžalovaný v kauze přidělování sportovních dotací.

„Nijak nezpochybňujeme roli vítězné koalice ve vyjednávání budoucí pražské koalice. Piráti si nekladou žádné podmínky. Oproti tomu Spolu klade zásadní podmínku na Piráty, aby umožnili, že v radě hlavního města bude sedět trestně stíhaná osoba,“ řekl Seznam Zprávám primátor Zdeněk Hřib. Jeho zastupitelský klub si odhlasoval usnesení o tom, že členové pirátského klubu nemohou usednout v Radě hlavního města po boku stíhaných lidí.

Na to politici Spolu namítají, že ve vedení Libereckého kraje sedí za Piráty dva politici po boku trestně stíhaného hejtmana Martina Půty. Faktor Wolf nemá být tím, co spolupráci mezi Spolu a Piráty zastaví, což si uvědomují i politici Spolu. Vyřešit by se to například mohlo tím, že Wolf povede některý z výborů.

Reprezentanti Spolu se ale strategicky nechtějí dostat do pozice, kdy by si nechali od Pirátů diktovat. Myslí si, že by se požadavky systematicky stupňovaly. Vyplývá to i z vyjádření jednoho z hlavních pražských vyjednavačů Zdeňka Zajíčka (ODS), který upozorňuje, že uskupení vyjednává o koalici i s dalšími subjekty – byť stále mají snahu ustavit koalici na vládním půdorysu.

„Z naší strany počítáme od našich budoucích partnerů s respektováním základních demokratických principů: vítěz voleb (Spolu) má právo na obsazení pozice primátora a zároveň každá ze stran koalice má právo nominovat do orgánů města své kandidáty podle svého svobodného a suverénního rozhodnutí,“ napsal Seznam Zprávám místopředseda ODS Zajíček.

„My tyto principy ctíme a dodržujeme a neklademe si žádné podmínky vůči potenciálním koaličním partnerům. Ostatní strany si také takové podmínky nekladou a tyto principy respektují. Piráti jsou jediní, kdo si takové podmínky stanovili,“ uvedl.

Bez Hřiba?

V zákulisí se od začátku hovoří o tom, že dohodu mezi Spolu a Piráty komplikují ega hlavních protagonistů. Hřib například zmiňuje, že dle zisku mandátů jednotlivých vládních stran získali Piráti nejvíce křesel. Třináct. I z toho lze pod čarou vyčíst, že Hřib stále pokukuje po primátorském řetězu – ač Piráti skončili ve volbách na třetím místě.

Hřib připouští, že by rada města se Svobodou v čele mohla vzniknout, není však jasné, jaké by bylo rozdělení mandátů. Piráti se nechtějí dostat do situace, kdy by neměli v radě většinu – z důvodu, aby je koaliční partneři neobcházeli.

„Koalici Spolu jsme jasně řekli, že můžeme jednat o variantě se zastupitelem Bohuslavem Svobodou jako primátorem. Ovšem k personálním otázkám bychom chtěli přistoupit jako ke všem dohromady na některém z dalších společných jednání,“ uvedl k tomu diplomaticky Hřib.

U dvou zdrojů blízkých vedení magistrátu Seznam Zprávy narazily rovněž na informaci, že ne všichni v pirátském klubu souzní s Hřibovou vyšponovanou strategií. V obavě, aby Piráti požadavky nepřepálili a nevypadli ze hry. Vyloučit nelze ani zájem „shora“ od celostátního vedení pirátské strany.

V kuloárech zaznívá úvaha, že v případě Hřibovy neústupnosti by situaci pomohlo odblokovat, kdyby šli Piráti do rady bez stávajícího primátora. S tím, že Hřib by se „obětoval“ ve prospěch koalice na vládním půdorysu a zamířil by na jiný post – spjatý například se zahraniční politikou, na kterou ostatně během své funkce kladl důraz.

Hřib na dotazy, zda by Piráti mohli jít do rady města bez něho či zda by měl zájem o jiné politické angažmá, do vydání článku neodpověděl. Ostatní pirátští zastupitelé volili opatrná slova. „Nemyslíme si, že ostrost vyjednávací taktiky se mezi Piráty a Spolu nějak liší,“ uvedla pro Seznam Zprávy dvojka pirátské kandidátky Jana Komrsková, jejíž Piráti v domovské Praze 10 překvapivě míří do opozice.

Čižinský jedině i s Piráty

Kdyby selhala jednání Spolu s Piráty, nabízí se varianta spolupráce s uskupením Praha Sobě. Jenže ani v tomto případě nelze hovořit o vřelých vztazích, je navíc pravděpodobné, že Praha Sobě zamíří spíše do opozice.

Lídr tohoto hnutí a starosta Prahy 7 Jan Čižinský hovoří o tom, že s koalicí Spolu by vyjednával jen za účasti Pirátů. Doslova uvedl, že Piráty jeho strana nepodtrhne.

„Máme zájem jednat se Spolu o širší koalici, tedy včetně Pirátů a STAN. Jak jsme se s Piráty a STAN domluvili, chceme se v této sestavě se Spolu setkat. Širší koalice bude stabilní a bude se opírat o dostatečný počet poctivých zastupitelů, kteří nebudou zpochybnitelní, až půjde Dozimetr k soudu,“ napsal Čižinský Seznam Zprávám.

A co Brno?

Pak tu zbývá varianta v podobě koalice Spolu s hnutím ANO (dohromady mají v zastupitelstvu většinu s převahou jednoho hlasu). Zákulisní „insideři“ se shodují, že kdyby zde nebyla obava, co na to řeknou lídři vládních stran, spolupráce mezi Spolu a hnutím Andreje Babiše by byla v tuto chvíli na spadnutí.

„Koalice by měla být postavená na programové shodě, společné vizi, jasném směřování Prahy. Jedině pevná a přirozená obsahová shoda, nikoliv koalice, která vznikne vůči někomu naschvál, či koalice subjektů, které si jen zbyly. Chci chtěnou koalici a přirozenou shodu,“ uvedl k jednáním pražský lídr ANO a poslanec Patrik Nacher.

Jednání mezi Spolu a ANO v Praze by do jisté míry pomohla odbrzdit situace, kdy by se v Brně dohodla tamní ODS primátorky Markéty Vaňkové na koalici s hnutím ANO. I ve druhém největším městě v zemi je totiž tato podoba koalice ve hře.