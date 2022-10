Další vyřazení z vyjednávání v Brně, spor nastal kvůli energetice

Kvůli předvolebním koalicím se do zastupitelstva v Brně dostalo 11 uskupení, tedy nejvíc politických uskupení za posledních 24 let. I to prodlužuje povolební vyjednávání, a na výslednou koalici se tak pořád čeká. Ustavující zastupitelstvo přitom musí být ze zákona do 24. října.