Nejdřív se potkáme s hnutím ANO, říká brněnská primátorka

ODS v tandemu s TOP 09 pod názvem Společně ovládla v Brně volby. Dosavadní primátorka Markéta Vaňková (ODS) na nedělní odpoledne na radnici netradičně svolala lídry všech stran, které se dostaly do zastupitelstva. Volební výsledky totiž nabízejí široké spektrum možných koalic. „Měla jsem ambici potkat se se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva,“ říká primátorka.

Jaká je vaše představa o dalších jednáních?

Chceme se potkat se všemi subjekty postupně v separátních jednáních podle výsledků voleb. Nejdřív se tedy potkáme v pondělí s hnutím ANO. Jako druzí v úterý budou KDU-ČSL a Starostové a na konci týdne to budou ostatní politické subjekty.

Všechny jsem poprosila, aby na jednáních měli představu, jaké jsou jejich nejen programové vize, ale nejvýznamnější věci, na které by se chtěli zaměřit. A měli by si promyslet, jací odborníci se chtějí podílet na konkrétní gesci. Je pro mě důležité, aby tým vedl k rozvoji k města a byl složený z odborníků.

Pořadí schůzek bude i podle vašich koaličních priorit?

Ne, právě proto, abych nezaváděla různé spekulace o prioritách, tak jsem to striktně určila podle výsledku voleb. O víkendu by ODS a TOP 09 svolaly své stranické orgány a informovali bychom o výsledku koaličních vyjednávání. A další týden by došlo k posunu, což ale teď nelze předjímat.

Pokud by v Brně neklapla koalice na dosavadním půdorysu ODS, lidovci, Piráti a ČSSD, jak byste to vysvětlila celostátním kolegům, kteří preferují platformu Spolu?

Nechci předjímat, aby to nevedlo k nějakým spekulacím. Možných koalic je velké množství. Uvědomuji si, že to může dopadnout i tak, že bude složená koalice, kde nebude ODS a TOP 09 přítomna a já nebudu primátorkou. Nejsem zastánce ukvapených závěrů a řešení. Je potřeba vytvořit takový tým, za kterým si budeme stát.

Před volbami jste ale mluvila o tom, že by bylo logické pokračovat na vládním půdorysu koalice. Změnilo se něco?

Obecně politicky to samozřejmě platí. Na to nemůže být jiná odpověď. Ale budou také důležité programové priority jednotlivých subjektů a jaké osoby budou součástí týmů.

Jsou nějaké osoby, s nimiž si nedokážete spolupráci představit?

Žádná taková není.

Dokážete si představit, že by lídr uskupení, které s vámi bude v koalici, nebyl v radě?

Představit si to dokážu. Takto jsem to kolegům řekla. Doslova jsem jim řekla: „Přijďte s návrhem toho nejlepšího, co máte.“ Ale samozřejmě do toho nikomu nebudeme mluvit.

Váš stranický kolega Pavel Blažek mluvil o tom, že vyjednávání budou také logicky o rozdělení míst v radě, komisích, městských firmách. Nejeví se z tohoto pohledu logičtější, že byste utvořili koalici jen s ANO, když koalice na vládním půdorysu by v brněnské obdobě znamenala třeba šest či sedm uskupení v radě města?

Pro mě to není priorita nebo hledisko, které zvažuji. Je důležité, aby radní, předseda komise nebo člen představenstva městské firmy byli odborníci na danou problematiku. Nejsme pro rozdělování míst jen s ohledem na politickou příslušnost a postavení ve volbách. Dokážu si představit, že by subjekty, které nebudou v koalici, měly i významné postavení v některém podniku právě proto, že to budou odborníci.

Možné koalice v Brně Hlavní rivalové: ODS+TOP 09, ANO (29 křesel), případně + ČSSD (32 křesel) Pokračování současné koalice: ODS+TOP 09, KDU-ČSL+STAN, Piráti (29 křesel), případně + ČSSD (32 křesel) Obejití vítěze voleb: ANO, KDU-ČSL+STAN, Piráti, Zelení+Žít Brno (29 křesel) Pozn.: Pro většinu v brněnském zastupitelstvu je potřeba 28 křesel.

Svolala jste na radnici všechny lídry. Nebývá to úplně běžné. Chtěla jste lidově řečeno zabránit nějakým skrčkám?

Z mého pohledu ano. Mnozí se mi před volbami smáli. Takový plán jsem měla. Je důležité bavit se se všemi. Podařilo se mně zastupitelstvo vést konstruktivně a v klidné atmosféře. Pokud získám důvěru a budu primátorkou, přála bych si, aby to tak zůstalo.

Můžete vyloučit koalici s SPD?