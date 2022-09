V Brně může krachnout Spolu. Mluví se o velké koalici ODS a ANO

„I když jsme jen dvě strany společně, tedy ODS a TOP 09, máme víc hlasů jak v Praze. To je vynikající. A je to díky skvělé primátorce Markétě Vaňkové a týmu, který sestavili,“ pochvaloval si pro Seznam Zprávy v sobotu v noci ministr spravedlnosti a krajský šéf ODS Pavel Blažek.

„Uvidíme. Bude to otázka dalších debat. Budu se chtít bavit s každým. Chceme takovou koalici, která bude ke prospěchu města Brna. A bude záležet na prioritách potenciálních koaličních partnerů a aby byly co nejvíc shodné s těmi našimi,“ sdělila vyhýbavě.

Ambiciózní náměstek se netajil primátorskými choutkami. Byl to hlavní důvod, proč se v Brně před volbami neupekla koalice Spolu podle celostátních not.

Jsou to témata, v nichž se právě ODS s lidovci rozcházela. Naopak ANO je podporuje. „Jde o to, jak se dokáže ODS dohodnout s lidovci. Jak jste jmenoval, byly tam zásadní rozpory. O tom se nelze dohodnout za jednu hodinu. Jsou věci, ve kterých kompromisy jdou a ve kterých nejdou,“ naznačil Blažek neurčitě.

Pokud by klaplo překvapivé spojení ODS a ANO, mohou vzít do koalice i ČSSD, což by znamenalo silnou většinu a 32 mandátů. Socialisté získali za 6 procent tři zastupitelská křesla. „V kontextu toho, že jsme neměli žádnou koalici, beru to jako úspěch. Nebráníme se žádné variantě. Ale nejsme v pozici, že bychom měli rozdávat karty,“ uvedl lídr ČSSD Jiří Oliva.