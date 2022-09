První koalice v krajských městech: V Plzni se vládní Piráti a ANO opřeli o SPD

Spojení s SPD, které tímto na radnici definitivně vznikne, se však pirátský lídr vyhýbá. O dvou zastupitelích z SPD mluví striktně jako o nestranících. A opakuje, že on s nimi nejedná. „My jednáme jenom s hnutím ANO. A oni si prostě nějakým způsobem zajistili tu podporu,“ uvedl. Vyjádření zástupců SPD Seznam Zprávy zjišťují.

Na to, že úspěch menšinové koalice bude ležet na podpoře SPD, upozorňuje i lídr v Plzni vítězné koalice Spolu David Šlouf. „Uvidíme, jestli to tak opravdu bude. Tato koalice byla připravena dopředu minimálně lídry jednotlivých stran. Otázkou zůstává, zda při ustavujícím zastupitelstvu budou někteří jejich členové ochotni hlasovat pro vstup do koalice, která se opírá o hlasy SPD,“ napsal Seznam Zprávám Šlouf.