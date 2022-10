Posun Hladíka na ministerstvo otevírá v Brně cestu pro pokračování koalice

Až doposud se povolební vyjednávání o nadvládu nad Brnem vlekla. Na jihu Moravy dosluhuje široká koalice ODS, lidovců, Pirátů a ČSSD.

I když její lídři dostali mandát pro pokračování ve vedení radnici, hladkému plácnutí na další čtyřletku bránily personální spory. Mezi primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS) a jejím prvním náměstkem Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) to delší dobu skřípalo.

Oznámená vládní rošáda však situaci v Brně mění. Hladík totiž míří na Ministerstvo životního prostředí. Vystřídá Annu Hubáčkovou, která se kvůli zdraví rozhodla rezignovat.

Právě místopředseda KDU-ČSL přitom před volbami v Brně „potopil“ společnou kandidátku Spolu, tedy ODS, lidovců a TOP 09. Netajil se primátorskými ambicemi a pasoval se do role hlavního vyzyvatele Vaňkové. Vztahy mezi oba politiky byly na bodu mrazu.

Poté, co voliči rozdali karty, byla jeho pozice v Brně úplně jiná. Ve volbách sice lidovci se Starosty a nezávislými získali třetí místo a 17 procent hlasů, jenže 10 mandátů si oba partneři dělí rovným dílem. Pět křesel pro lidovce v zastupitelstvu je nejhorší výsledek od roku 1994.

Hladík primátorce na radnici přinesl v týdnu velkou kytici a očekával, zda na něj vůbec nějaké místo v radě zůstane a lidovci tak naváží na osm let ve vedení města. „O mé pocity teď vůbec nejde,“ řekl minulý týden směrem ke koalici.

O „vládní půdorys“ v Brně však dál stojí i celostátní špičky, včetně premiéra a předsedy ODS Petra Fialy. V jeho domovském městě je to i symbolická záležitost pro projekt Spolu.

„Samozřejmě se netajím přáním, aby vznikla koalice na tomto půdoryse. Ale je na mých brněnských kolezích a přátelích, aby se dokázali domluvit a našli všechny programové průniky a spolupráce do budoucna mohla fungovat,“ zopakoval v sobotu po druhém kole senátních voleb.

V brněnském hotelu International se sešli jak celostátní, tak brněnští lídři koalice Spolu a situaci v druhém největším městě Česka probírali. „Vnímám postoj pana premiéra. Jeho doporučení jsou pro mě významná. Neuděláme krok, který bychom s ním nekonzultovali,“ řekla Vaňková.

Není vyloučeno, že řešili i vládní rošádu, která paradoxně uvolní vyjednávací atmosféru v Brně.

Strany v brněnském zastupitesltvu ANO - 13 zastupitelů ODS - 12 zastupitelů TOP 09 - 4 zastupitelé KDU-ČSL - 5 zastupitelů STAN - 5 zastupitelů SPD - 5 zastupitelů Piráti - 4 zastupitelé ČSSD - 3 zastupitelé Zelení - 2 zastupitelé Žít Brno - 1 zastupitel Trikolora - 1 zastupitel

Vítěz má z čeho vybírat

Koalice Společně, tedy ODS a TOP 09, volby v Brně ovládla se ziskem 25 procent, což znamená 16 mandátů v 55členném zastupitelstvu. Primátorka a její spolustraníci nyní udávají tempo povolebních jednání. Lídři stran se pravidelně točí u Vaňkové na radnici.

Že by se vítěz voleb ocitl v opozici - jako se to před čtyřmi lety stalo hnutí ANO s exprimátorem Petrem Vokřálem - nyní nepřipadá v úvahu. „Nebudeme vítěze voleb obcházet,“ řekli oficiálně lídři ANO, lidovců, ČSSD nebo pirátů.

Primátorka Vaňková má navíc z čeho vybírat. Díky předvolebním koalicím se do zastupitelstva dostalo 11 uskupení, tedy nejvíc politických entit za posledních 24 let. „Z jednání o koalici jsme vyřadili jen SPD,“ uvedl pro Seznam Zprávy za TOP 09 Tomáš Aberl, který se účastní vyjednávání.

ODS s TOP 09 v pondělí do větších detailů probíraly programy se zástupci hnutí ANO a KDU-ČSL.

Také Aberl slyšel od celostátních lídrů TOP 09, že by v Brně raději viděli spolupráci na vládním půdorysu. „Ale v tuto chvíli je vše otevřené,“ dodal v pondělí odpoledne.

Primátorka nyní hledá programovou shodu ve třech klíčových otázkách: jak schválit kvalitní územní plán, větší energetickou soběstačnost v podobě horkovodu do Dukovan a budoucnost multifunkční arény na Výstavišti. „Bavili jsme se o těchto věcech, ale i o dalších a zatím jsme nenarazili na žádný zásadnější problém,“ nastínil pro Seznam Zprávy lídr Pirátů Marek Lahoda.

Jeho strana by se zajímala o gesci dopravy nebo kultury. „Ale je to otevřené, záleží na domluvě. Zisk mandátů dává vítězi široké možnosti si vybírat,“ dodal. Další společné jednání je čeká v úterý.

Otevřená vrátka

Vaňková dostala při jednotlivých jednáních v minulém týdnu od stran „nabídku“ adeptů a expertů na jednotlivé gesce. Má to logiku.

Pokud by pokračovalo spojení stávajících stran, vzhledem k předvolebním koalicím přibydou do vedení města ještě TOP 09 a Starostové a nezávislí, kteří šli do voleb s lidovci. O křesla v radě či městských firmách by se tak dělilo hned šest uskupení.

„I díky koalicím je schvalování složitější. Je to jeden z aspektů, proč jsou jednání delší,“ vysvětlila Vaňková.

O 30 hlasů by se opírala koalice, kdyby nevzala do vedení sociální demokraty. „Také preferujeme vládní půdorys. Jejich účast nutná není, ale nezáleží to jen na nás. Podle mého názoru lídr ČSSD Oliva v oblasti bydlení odváděl dobrou práci,“ řekl Lahoda.

ODS si však dosud nechávala otevřená vrátka i pro méně početnou koalici. Spojení s hnutím ANO by však složitě vysvětlovala voličům. Koalice ODS, TOP 09 a ANO by čítala 29 mandátů, křesla by si dělily jen tři strany. „Chceme zasednout ve vedení města,“ zopakoval lídr ANO René Černý.

Po oznámené vládní rošádě se však jeví nejpravděpodobněji, že ANO v Brně znovu skončí v opozici.

A premiér Fiala může výměnou na ministerstvu získat hned dvakrát. Vyhoví kritikům s rekonstrukcí kabinetu a doma v Brně otevírá cestu k hladším jednáním o koalici.