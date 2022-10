Kdo vyhrál, bude mít primátora, zní z ODS v Praze. Předčasné, říkají Piráti

Pirátům vadí, že by v Radě hlavního města Prahy mohl usednout zastupitel Jana Wolf (KDU-ČSL), který čelí obžalobě kvůli údajným manipulacím se sportovními dotacemi.

„To není o jednom kandidátovi, to není o Janu Wolfovi,“ řekl po jednání Jiří Pospíšil z TOP 09. „To je o tom, jestli – když budeme jako Spolu obsazovat určitý počet míst v městské radě – je naším svatým právem a naší politickou odpovědností před voliči vybrat nejlepší kandidáty, nebo jestli ti kandidáti mají být – v uvozovkách – vybíráni referendem Pirátů. My si myslíme, že to právo máme my,“ dodal.