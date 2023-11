Odklady školní docházky se zvrhly, stát zvažuje, že je zakáže všem

Skoro každé čtvrté dítě jde do školy o rok později, než by správně mělo. Podle posledních dat České školní inspekce má odloženou povinnou školní docházku 23,3 procenta dětí v posledním ročníku před nástupem na základní školu.

Odklady i u nás měly původně fungovat jako výjimečný nástroj pro děti, které by mohly mít velké problémy v první třídě. Zvrhly se ale ve zcela běžnou věc, která už vlastně není v rukou odborníků.

Že odklady zcela pozbyly původního smyslu, dokládají i rozdíly napříč regiony. Na Vysočině nejde do školy v šesti letech 20 procent dětí, v Olomouckém kraji ale o sedm procentních bodů více. Data přitom rozhodně nenaznačují, že by se děti z různých koutů republiky lišily významně ve vývoji.

„Musíme myslet i na ekonomiku. Stojí nás to opravdu hodně. Když předškoláci navíc zůstávají ve školkách, tak zabírají místo tříletým dětem a my musíme řešit nedostatek kapacit mateřských škol,“ dodává poslankyně Renáta Zajíčková (ODS).

Děti absolvující mateřskou školu mají do budoucna sice výhodu, ale například Česká školní inspekce poukazuje na to, že by tam neměly zůstávat běžně i po šestém roce. U některých dětí se tomu dá ale těžko vyhnout, protože i diagnostika jejich potíží přichází pozdě.