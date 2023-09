Stěhování i hostel. Kde se všude chystají třídy, aby se středoškoláci vešli

Dvůr pražské průmyslovky na Smíchově uzavírají ze tří stran školní učebny. Z té čtvrté to byla až doposud budova městské společnosti Prague City Tourism. Jenže kapacity škol v hlavním městě nestačí, a tak i tyto chodby obsadí v příštím školním roce studenti.

Některé školy totiž jedou už na absolutní hraně, a i kdyby chtěly, tak nemohou větší počet žáků přijmout. Praha má proto vytipovaných několik míst, kde by se mohl prostor ještě najít.

„Napříč školami jsme se dohodli, že navýší kapacity. Budeme se s řediteli také bavit ještě o možných přístavbách i do dalších let, protože demografická křivka v Česku klesá, ale v Praze a středních Čechách ne,“ popisuje pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN).

Vytipovaných je hned několik dalších míst. Například Brandejsův statek v Suchdole, kde se uvažuje o otevření gymnázia, nebo Dominikánský dvůr na Praze 4 pro potřeby speciální školy. Podle informací Seznam Zpráv zvažuje Praha i odkoupení některých objektů v soukromých rukou, kde by mohly nové střední vzniknout. Kromě budovy společnosti FINEP Holešovice se jedná ještě o bývalém hostelu v Praze 7 nebo dostupném objektu nedaleko střední zdravotnické školy.

„Snažím se o to, aby od září 2024 společně se základní školou otevřelo v Šeberově třídy i sportovní gymnázium,“ plánuje Klecanda.

Školy i děti s rodiči budou ale potřebovat také pomoc od státu. Ministerstvo školství sice nespravuje kapacity středních škol, to je v kompetenci krajů, ve svých rukou má ale rezort školství formát přijímacího řízení, který loni fatálně selhal. Chaos kolem přihlášek a zápisových lístků rozplétaly školy dlouhé týdny a spíš měsíce, jak Seznam Zprávy několikrát popsaly.

Úřad ministra Mikuláše Beka (STAN) chce proto do příštího roku stihnout spustit elektronické přihlašování k přijímacím zkouškám, a tak celý systém alespoň přiblížit 21. století.

„Já jsem přesvědčený o tom, že máme dobrou šanci se posunout kupředu například v elektronizaci podávání přihlášek na střední školy. A že bychom měli v tom příštím roce už konečně umožnit to, že nejenom přihlášky budou elektronicky podány, ale potom také zpracovány,“ řekl Bek pro Seznam Zprávy .

Odpadnout by také mělo taktizování se zápisovými lístky podle toho, na kterou školu byl žák zrovna v tu kterou chvíli přijat. Systém by měl podle priorit přiřknout dítěti tu střední, o kterou vyjádřilo nejvyšší zájem. Vybrat by každý uchazeč mohl ne dvě školy jako dosud, ale hned tři.