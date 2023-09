Karlova univerzita spouští nová Ruská studia

Výuka bude probíhat v ruštině a angličtině a studenti bez stipendia zaplatí za dvouletý program bezmála čtvrt milionu korun. Pro školu je to jeden ze způsobů, jak vylepšit neuspokojivou finanční situaci. Zájemci s ukončeným bakalářským titulem se mohli ke studiu přihlásit do 14. srpna.

Nadace se přímo podílí na výuce: zaplatila do programu tři ruskojazyčné vědce a část vyučujících budou tvořit členové Akademického centra Borise Němcova, které na Filozofické fakultě už několik let pořádá veřejné přednášky a debaty s ruskými opozičníky.

„Jsme veřejná vysoká škola, do které by politické iniciativy - bez ohledu na jejich obsah - neměly takto přímo vstupovat. Zvláště pokud se jedná o studijní program a výuku studentů. Výuka pravděpodobně bude probíhat z určité politické perspektivy,“ říká historik a člen výboru odborové organizace Ondřej Vojtěchovský.

„V současném politickém klimatu (války na Ukrajině) to sice může působit bezproblémově: ‚spolupracujeme s ruskou opozicí, to je skvělé‘, jenže co když příště přijde někdo z velkých českých oligarchů a nabídne peníze na studium společenské transformace a vytváření nových společenských elit v Česku? Ať jsou cíle Nadace Borise Němcova jakkoliv chvályhodné, tak tímto způsobem nemůže fungovat výuka a kritické bádání,“ míní Vojtěchovský.

„Další fungování Ústavu východoevropských studií je spojováno se vznikem nového studijního programu Ruská studia podporovaného nadací Borise Němcova za přímé finanční účasti Centra Borise Němcova, které působí při FF UK. Tento krok má být provázen oslabením či vyloučením filologické složky výuky. Zároveň povede k napojení na soukromou politickou iniciativu, což může ohrozit zásady svobodného bádání. Co podobný vstup soukromých subjektů do akademické výuky, kurikula a dokonce i názvu oboru bude znamenat (a zda je precedentem i pro další obory) nebylo přitom předmětem dostatečné diskuze,“ píše se v petici.

Odborář Vojtěchovský nabízí vlastní vysvětlení: „Je to smutným důsledkem celkové velmi špatné finanční situace, kdy vedení fakulty má sklon brát, kde se dá. Když se nabízí soukromé peníze, které by mohly zlepšit finanční situaci, tak to berou bez ohledu na rizika, která přitom vznikají. Investor de facto může mluvit do toho, kdo a co bude učit, když nabídne, že zaplatí nějakého člověka, zatímco na jiného nezbývají peníze.“