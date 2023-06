Rusy v letadlech vystřídali ve Varech Rusové s německou espézetkou

Žena s červeným šátkem na hlavě si před pozlaceným křížem zapaluje malou svíci a několikrát se pokřižuje. K muži vedle sebe - zřejmě manželovi - mluví rusky, z Ruska ale nepřijela. „Žijeme v Berlíně, ale pocházím z Moldavska. Do Karlových Varů jezdíme už dvacet let,“ prozrazuje.

I její příklad názorně ilustruje, proč v Karlových Varech je stále hojně slyšet i ruština, ač doby, kdy do vyhlášeného lázeňského města přilétalo z Moskvy jedno letadlo za druhým, dávno minuly.

Jiné je to jen ve dnech velkého filmového festivalu, na který míří i řada světových celebrit a který právě na konci tohoto týdne v lázeňském městě začíná.

Neznamená to však, že by ruský živel z festivalového města zmizel.

Jak potvrzuje i řada hoteliérů, do města přijíždějí poměrně ve velkém Rusové s německými pasy, nebo také s izraelskými. Ruskojazyčnou komunitu doplňují i Ukrajinci ruské národnosti.

„Když jsou to Rusové, jsou to vesměs Rusové žijící v Německu. Mají auta s německými espézetkami,“ svěřuje svou zkušenost provozní ředitel lázeňského hotelu Schlosspark Michal Vinš.

Grafy za rok 2022 ukazují, jak se turisté do Karlovarského kraje po letech covidu vrátili, a také to, jak mezi zahraničními návštěvníky dominují Němci.

Zásadní změna, kdy místo ruskojazyčných návštěvníků v letadlech přijíždějí daleko častěji do lázní lidé z Česka i ze Západu v autech, má dopad na ekonomiku jednotlivých ubytovacích zařízení.

„Nás to výrazně ekonomicky poškodilo,“ říká český podnikatel, jehož rodina vlastní ve městě dva hotely, přičemž jeden z nich zůstává už čtvrtým rokem uzavřen. „Byli jsme orientovaní na tu létající ruskou klientelu, která tu už není. Výhodu teď mají ti, co mají před hotely parkoviště, což není náš případ.“

Seznam Zprávy před festivalem prošly několik desítek ubytovacích zařízení v lázeňském centru a ukázalo se, že i rok po zahájení války na Ukrajině zde ruský (či postsovětský) kapitál dominuje. Redakce jej nalezla ve 45 objektech z těch, které analyzovala. A nevypadá to, že by se v tom mělo v nejbližší době něco změnit. Žádný hromadný výprodej ubytovacích zařízení se nekoná.

„Za prvé jsem nyní v Itálii. Za druhé se nerad pouštím do jakýchkoliv politických rozhovorů a za třetí už nemám prakticky žádnou výkonnou funkci,“ odmítl například do e-mailu komunikaci třiašedesátiletý byznysmen Jakov Frenkel.

Má ruské občanství, ale v Česku je už od konce devadesátých let. Se svými blízkými vlastní a provozuje pětihvězdičkový hotel Carlsbad Plaza nedaleko Puppu.

Svatostánek totiž patří pod moskevského patriarchu Kirilla, a když se Putinovi blízký církevní hodnostář nedávno dostal jako první osoba na český sankční seznam, ve státním bezpečnostním aparátu se přetřásala informace, že by právě tento objekt mohl být „Kirillovi zmrazen“, když jiné jmění v Česku nemá.

Jenže nakonec převážil názor, že by soudy takové obstavení majetku nejspíše zrušily, protože by to bylo v kolizi se svobodou náboženského vyznání.