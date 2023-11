Stojí i přes 200 korun. Nápoj je u dětí hitem, může jim však uškodit

Čeští školáci propadli trendu, který se mezi ně rozšířil od influencerů na sociálních sítích - popíjení energetického nápoje Prime. Ve večerkách stojí půllitrová láhev mnohdy i víc než 200 korun. Nejde však jen o zátěž pro peněženky rodičů. Někteří odborníci na výživu a lékaři totiž varují i před jeho pro děti nevhodným složením.

Sladký nápoj je na světovém trhu od loňska, v posledních týdnech se ale čím dál častěji objevuje i v batůžcích českých dětí.

K sehnání jsou dvě varianty. Jedna obsahuje kofein, druhá draslík. Podle expertů mají ale obě řady negativní dopady, především na děti.

Nápoj vymyslela dvojice amerických influencerů a youtuberů Logan Paul a KSI, na něž se dívají děti po celém světě. Brzy ho jako něco výjimečného začaly propagovat i internetové osobnosti v Česku. Např. video s ochutnávkou tohoto nápoje od podle časopisu Forbes nejvýdělečnějšího českého youtubera Fizistyle má na YouTube už 1,6 milionu zhlédnutí.

Nápoj Prime je běžně ke koupi ve večerkách či drogeriích. Redaktoři Seznam Zpráv jednu lahev koupili v drogerii nedaleko redakce. Prodavačka potvrdila, že si tam pro pití v barevných lahvích chodí nejen dospělí, ale i děti. „Překvapilo mě, že si to děti kupovaly i v době, kdy jsme ho neměli v akci, ale kdy stál 189 korun,“ kroutila hlavou.

Energetické nápoje pijí někteří i denně Už roce 2019 provedla Univerzita Palackého v Olomouci výzkum, z nějž vyplynulo, že více než desetina mladých Čechů má sklon k rizikové konzumaci energetických nápojů. Denně pak energetické nápoje konzumovala v době výzkumu více než tři procenta dětí.

Že je Prime pro děti doslova statusovým symbolem, potvrzují i někteří rodiče, jejichž potomci po populárním nápoji „touží“. „Když jsme nedávno byli s rodinou na výletě v Bruselu, tak hlavní, co zajímalo našeho desetiletého syna, bylo hledání Primu. Vůbec jsme netušili, co to je, a on nám vyprávěl, že to zná od youtuberů a některé děti že to nosí do školy,“ popsala Seznam Zprávám Marie z Prahy.

Rodiče synovu naléhání podlehli a jednu půllitrovou lahev mu koupili. „Všichni jsme ochutnali, konstatovali, že je to hnusné, a vysvětlili synovi, že to pro děti není zdravé. Po pár týdnech jsme to ale našli u něj doma v pokoji. Koupil si to ve večerce vedle školy, půllitrovou lahev za 200 korun,“ uvedla Marie. Synovi popíjení nápoje sice zakázala, ale přiznává, že to není možné stoprocentně uhlídat, neboť je nápoj volně prodejný.

Koňská dávka kofeinu

Prime se od jiných energetických nápojů či limonád liší právě cenou. Cena za půllitrovou lahev se pohybuje na základě příchutí a příslušnosti k různým prémiovým řadám mezi sto až dvě stě padesáti korunami.

Hlavní problém je ale ve zdravotních dopadech.

Základní varianta obsahuje v půllitrové lahvi 200 miligramů kofeinu, což je více, než obsahují např. dvě plechovky energetického nápoje Red Bull nebo to odpovídá vypití zhruba třech espres.

„To bych označil skoro až za koňskou dávku. Rozhodně není pro nikoho zdravá, natožpak pro děti,“ říká výživový expert Martin Jelínek. „Kofein je taková letitá klasika. Používají ji všichni výrobci, protože jde o nejlevnější, nejdostupnější a v zásadě vlastně i nejúčinnější variantu stimulantu.“

Proti nadužívání kofeinu dětmi přitom varují jak nutriční specialisté, tak lékaři. „U dětí, které tyto nápoje konzumují pravidelně, může docházet k poruchám spánku a následně se mohou potýkat se zvýšenou mírou únavy. Pokud se ji pak snaží opět zahnat vypitím energetického nápoje, rázem se ocitají v začarovaném kruhu,“ vysvětluje nutriční terapeut z Institutu moderní výživy Jan Stuparič.

Foto: Shutterstock.com Do velké míry je nápoj Prime statusová záležitost – vzhledem k ceně si ho nemůže každý dovolit. Úplně nejvíc je, pokud někdo získá nápoj americké výroby, nikoli britské, který je v EU nejčastěji dostupný.

Takové příznaky jsou dobře známé i dětským lékařům. „Některé děti mívají problémy typu nadváha, bušení srdce, poruchy spánku, kolapsové stavy. V takovém případě se při preventivních prohlídkách ptáme na nevhodné nápoje. Děti mnohdy konzumaci energetických nápojů potvrdí,“ říká pediatrička a předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.

Podle jejího názoru by se k energetickým nápojům mělo přistupovat jako k alkoholu, tedy že by neměly být dostupné dětem. Právě kvůli těmto účinkům, které děti mnohdy nedomyslí. Například v Polsku letos poslanci zakázali prodej energetických nápojů s kofeinem a taurinem dětem a náctiletým do 18 let.

Logan Paul, autor nápoje, se v minulosti vyjadřoval ke kritice, která se na jeho hlavu snesla ohledně škodlivosti nápojů. Ubezpečoval, že kofeinovou verzi nedoporučuje dětem, jelikož si je vědom dopadů kofeinu na jejich zdraví. Snaží se ji tak maximálně odlišit od řady Hydration. Ta je podle něj nezávadná a pro děti vhodná. Zákazníci prý dokážou mezi oběma variantami poznat rozdíl.

Příliš mnoho draslíku?

Řada Prime Hydration skutečně na svém obalu velkými písmeny píše, že neobsahuje žádný kofein, avšak půllitrová lahev pro změnu obsahuje hned 700 miligramů draslíku.

„Složení varianty Hydration nedává z pohledu sportovní výživy téměř žádný smysl a ani pro každodenní pití to není zrovna vhodná volba,“ míní Stuparič.

Zatímco na vysoký obsah kofeinu mají odborníci názor vesměs jasný, u vysokého obsahu draslíku se ve verzi Hydration plně neshodnou. „Příliš vysoká hladina draslíku v krvi může vést až k srdeční zástavě, ovšem u zdravého člověka po požití vyššího množství draslíku rychle zasáhnou ledviny a hladinu draslíku sníží tak, že dojde k vzestupu koncentrace draslíku v moči,“ říká dětský kardiolog Jiří Hostaša. Příliš vysokou hladinou draslíku však myslí jeho aplikaci do žíly, nikoliv konzumaci.

Podle Jelínka se draslík v běžné stravě prakticky nenachází a v zásadě může být i prospěšný, zejména pro sportovce, kdy pumpuje vodu přímo do buněk.

Zároveň ale varuje: „Problém nastává, když se to s draslíkem přežene. To může mít až fatální dopad na srdečně-cévní systém. Pro děti jsou navíc škodlivé i další látky obsažené v nápoji Prime: izoleucin, leucin a valin.“

Nutriční hodnoty a složení nápoje Údaje se týkají nápoje Prime Hydration Drink Ice Pop s příchutí zmrzliny (na titulním obrázku) a jsou uvedeny pro 100 ml nápoje. Přičemž ten se obvykle prodává v půllitrových lahvích. Energetická hodnota 4 kcal (17kJ) Tuky 0 g Sacharidy (z toho cukry) 1 g (0,4 g) Bílkoviny 0 g Sůl 0 g Draslík 140 mg Vápník 0 mg Železo 0,08 mg Vitamín A 120 μg Vitamín E 3 μg Vitamín B6 0,67 μg Vitamín B12 0,96 μg Složení: filtrovaná voda, kokosová voda z koncentrátu, regulátor kyselosti (kyselina citrónová, fosforečnany draselné), přírodní aroma, sladidlo (sukralosa, acesulfam-k), L-isoleucin, l-valin, l-leucin, antioxidant (alfa-tokoferol), vitamíny (E, A, B6, B12)

Ve škole zakázáno

Před trendovostí nápoje a jeho možnou škodlivostí pro zdraví dětí se mezi sebou neinformují na sociálních sítích a diskuzních fórech jen rodiče a lékaři, ale na zvýšený zájem dětí o takový nápoj začaly upozorňovat už i školy či mládežnické sportovní kluby.

Trend potvrzuje i učitelka šesté třídy v Základní škole Zahradní v Chomutově Markéta Moravcová Raušová: „O přestávce jsem viděla, že spousta dětí vyndala nějaké modré lahve, tak jsem se o ně trochu víc zajímala. Zjistila jsem, že jde právě o Prime. Žáci si jej kupují ve večerce pod školou,“ vysvětluje a dodává: „Mezi dětmi je to obrovský trend, jsou z toho úplně zblblé. Vidí to na sítích a prostě to chtějí. Někteří žáci chtějí být před spolužáky ‚dost cool‘, a tak si do lahví od tohoto nápoje lijí jen vodu.“

„V minulém týdnu jsme rovněž zaznamenali zvýšený výskyt tohoto nápoje mezi dětmi,“ potvrzuje trend ředitelka Základní školy Božejov Barbora Horáková.

„Upozornili jsme proto žáky i rodiče, že školní řád energetické i jiné sladké bublinkové nápoje zakazuje. Na základě školního řádu tak děti takové nápoje do areálu školy nesmí vůbec nosit. Pokud by se tak v budoucnu opět stalo, bude tento nápoj zabaven a problém budeme řešit individuálně s rodiči,“ dodává.

Chomutovská základní škola se rozhodla nepostupovat restriktivně. „Především chceme mezi dětmi a jejich rodiči budovat osvětu o škodlivosti tohoto nápoje. Navíc na naši školu chodí i celá řada sociálně slabších dětí, které za tyto nápoje utrácí peníze, které od rodičů dostaly třeba na školní divadlo. Proto chceme rodiče upozorňovat i na to, že konkrétně nápoj Prime se ani nepohybuje v pro děti dostupné cenové hladině,“ popisuje přístup své školy Moravcová Raušová.

Ministerstvo: Z pohledu zákona vše v pořádku

Podle Ministerstva zemědělství, jehož organizace dohlížejí na nezávadnost potravin, je nápoj Prime z legislativního hlediska v pořádku a i etiketa u varianty Hydration odpovídá předpisům.

„Není důvod, aby se tato potravina prodávala v lékárně, ani aby bylo pro prodej třeba nějaké speciální povolení. Uvedená etiketa se nezdá být v rozporu s potravinářskou legislativou, a to včetně poznámky, že výrobek nenahrazuje pestrou stravu,“ uvedla Tereza Kubálková z tiskového oddělení ministerstva.