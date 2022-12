Stres a nekvalitní potraviny. Kardiologové varují před dopady krize na Čechy

Průměrný věk pacienta s infarktem je u mužů 65 let a u žen zhruba o pět let víc. „Tohle číslo se v posledních letech zatím nemění. Není to ale dobrá zpráva, protože předchozí dekáda byla ve znamení toho, že se věk přesouval do vyšších věkových ročníků. Je to smutné. Když si to představíme, polovina našich mužů dostane infarkt v produktivním věku, kdy by měli být ekonomicky aktivní. A to nemluvím o tom, že si tím pádem zadělají na důchod ve znamení prožívání konce života v chorobě. To není nikdy radostné,“ podotkl Aleš Linhart.