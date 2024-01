Ukrajinský veterinář žádal o trvalý pobyt. Nakonec raději odjel ze země

Po letech, kdy manuálně pracoval v továrně, mu bylo uznané vzdělání. Nastoupil nejprve do laboratoře, a když získal licenci, tak konečně začal pracovat na veterinární klinice jako zvěrolékař. Vedle práce si v Česku našel i byt a pořídil automobil.

„Odpracoval jsem více jak pět let, řádně jsem danil, nedostával jsem žádné dávky. Je to divné, že to takhle dopadlo. Prostě mi nechtěli dát trvalý pobyt, tak tam něco našli,“ zlobí se.