Z porodnice na hostel. Ukrajinci věří, že tvrdou prací život v Česku zvládnou

Reportéra Seznam Zpráv vítají v apartmánu, který dostali k dispozici a mohli si ho pro své potřeby ještě dovybavit. Vedle koupelny a pokoje s kuchyňským koutem mají ještě další pokoj, do kterého po chvíli mizí desetiletá Valeriia.

„Byli jsme původně na malém pokoji, a když se nám narodila druhá dcera, dostali jsme tento byt,“ chválí si reakci hostelu Vitalii. Líčí, že si druhé dítě velmi přál, přestože si oba uvědomovali, že to budou mít těžké. Věří ale, že pokud budou tvrdě pracovat, zvládnou to.

Vitalii vysvětluje, že mají přímočarý plán. Jakmile to půjde, Oksana začne opět pracovat. A pak si půjdou zkusit zažádat o hypotéku. „Dáme všechny papíry bance, a jestli nám to povolí, chtěl bych svůj byt. Na Ukrajinu už se nechci vrátit,“ vysvětluje třicátník Vitalii.

Líbí se mu v pražské čtvrti, kde jsou aktuálně na hostelu, má to blízko do práce, v okolí je i školka a škola. Cílí ideálně na byt 2+kk.

Paradoxně mluví o tom, že pronájem je pro něj nedosažitelný. „Potřebujeme dva měsíce zálohu. A spočítali nám nájem na 25 tisíc plus poplatky voda, světlo, topení, internet,“ zmiňuje.

V největším pokoji apartmánu už bliká nazdobený vánoční stromek. Titarenkovi mluví o tom, že zavrhli „ruské“ pojetí svátků, kdy obdoba Štědrého dne probíhá 6. ledna. „Jdeme do Evropy, ne do Ruska,“ vysvětluje Vitalii. Podotýká, že se mu západní způsob slavení Vánoc líbí víc. Konkrétně budou slavit zejména 25. prosince, podobně jako například Američané.

„Celá Ukrajina už bude slavit 25. prosince,“ poznamenává Oksana. Mluví o tom, že na stole nesmí chybět 12 různých pokrmů. „Máte kapra a my máme takovou kaši, ale tam jsou ořechy, med, hrozny. Je to nasladko,“ těší se na tradiční jídlo Vitalii.

V Česku pracuje jako skladník, který nakládá zeleninu do kamionů. Pracuje v režimu dlouhý a krátký týden. V dlouhém jde pět dnů v týdnu do práce, v krátkém jenom dva. „Jedu do práce v pět ráno, a když je hodně práce, tak se vracím domů v osm večer,“ popisuje svůj pracovní den.