Ukrajinští uprchlíci si zřejmě budou moci prodloužit o rok dočasnou ochranu

Ukrajinští uprchlíci před ruskou vojenskou invazí si zřejmě budou moci prodloužit dočasnou ochranu v Česku o další rok, tedy do konce března 2025. Postup prodloužení bude prakticky stejný jako letos. Předpokládá to novela takzvaného lex Ukrajina, kterou dnes schválila Sněmovna hlasy koalice a opozičního ANO. Opoziční hnutí SPD neprosadilo zamítnutí předlohy. Poslanci omezili dobu bydlení běženců v bezplatném nouzovém ubytování a upravili vyhošťování lidí s dočasnou ochranou. Novela teď zamíří k posouzení do Senátu.