Vykořisťování uprchlíků: trendem jsou zastřené pracovní agentury

„Velmi často se to děje jako zakázka,“ přibližuje Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. „U migrantů je zakázané dočasné přidělování – to je situace, kdy jsou lidé zaměstnáváni agenturou a přidělováni dočasně do různých továren. Ale pak jsou situace, kdy firma uzavře s jinou firmou smlouvu o tom, že jim dodají třeba volanty. A vlastně to taky probíhá u nich na pracovišti v továrně, ale netváří se to jako dočasné přidělení,“ vysvětluje.