Ukrajinci jako byznys. Problém řeší už i zmocněnkyně pro lidská práva

„Čekali jsme to. Agentury zaměstnávají uprchlíky i s bydlením,“ konstatuje Jakub Paleček, ředitel pobočky Člověka v tísní v Plzeňském kraji k statisticky největšímu propadu nouzově ubytovaných. Podle něj ovšem není aktuálně jasné, co se s lidmi, kteří z nouzového ubytování vypadli, stalo.

„Jednou od státu jako nouzové ubytování a podruhé jim to strhnou z jejich výplaty,“ říká Jakub Paleček s odkazem na to, že ubytovny jsou vzájemně provázané s pracovními agenturami, které uprchlíky zaměstnávají.

„Vrbětice, covid, ruská agrese a tradiční hosté Mariánských Lázní byli zčásti právě z Ruska. Takže došlo k výpadku klientely a propadu cestovního ruchu. A do toho velká nutnost ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Tahle kombinace způsobila to, že se ubytovali v tamních ubytovacích kapacitách. Využívali hotelové kapacity,“ vysvětluje náměstek hejtmana.

Vladyslav Skyban přidává své zkušenosti, jak zamotaná může být v praxi situace na ubytovně, pokud chcete něco řešit. „Budovu vlastní jeden subjekt, ten to pronajímá dalším. Ani lidé, co tam bydlí, často nevědí, u koho vlastně bydlí,“ říká terénní pracovník a dodává, že například každé patro jedné budovy reálně provozuje jiný subjekt.

Právě pro svoji proměnnost se zároveň složitě jednotlivé skupiny agentur a ubytoven pojmenovávají: „Je to komplikovaný ekosystém. Jsou to košaté struktury. Cítím, že to je něco, co se děje jenom tady,“ říká Ľubomír Lupták.