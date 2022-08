Umělou inteligencí proti chátrání mozku? Špičky oborů se sejdou v Česku

Spolu se stárnutím populace se do popředí vědeckého zájmu čím dál více dostává výzkum neurodegenerativních nemocí. Například jen Alzheimerovou chorobou trpí v Česku přes 160 tisíc lidí. Celosvětově je to přes 40 milionů .

Choroba zpravidla není diagnostikována zcela v začátcích a po diagnóze je střední délka dožití 6 let. Méně než 3 % pacientů žijí po diagnóze déle než 14 let. Nemoci podlehne 68 % pacientů, kterým byla diagnostikována.

„V průměru trvá 20 let, než se mozek poškodí do té míry, že se začínají projevovat klinické příznaky. Co chceme udělat, je zabránit nemoci v těch prvních dvaceti letech – a právě na to potřebujeme zmiňovaný test. V USA je asi šest milionů lidí s klinickou nemocí, ale 50 milionů, asi každý osmý člověk, má už změny v mozku, které k tomu vedou. Hlavní riziko je věk, ale druhý největší rizikový faktor je genetický, na tom jsme vybudovali náš přístup,“ uvedl už dříve v rozhovoru pro Seznam Zprávy Martin Tolar, lékař s českými kořeny, který za Alzheonem a vývojem léku stojí.