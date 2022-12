Univerzity plánují další zdražování na kolejích. Někde rovnou dvakrát

Nový rok a další zdražení pro studenty pražské techniky. Kvůli rostoucím cenám energií je čeká hned dvakrát. V lednu o deset procent, v dubnu pak o dalších sedm. První vyjde studenty Českého vysokého učení technického (ČVUT) v průměru na 400 korun, další pomoc na 350 korun.

„Je to samozřejmě další zásah do financí a opět celkem značný. Jsem aspoň rád, že to zdražení přijde ve dvou vlnách, a ne skokově. Bydlení v privátu pro mě kvůli cenám nedávalo smysl. Ale některé koleje už nestojí o moc méně,“ říká student Lukáš, který na strahovských kolejích bydlí už druhým rokem.

Vadí mu i to, že navzdory zdražování jsou koleje stále v neuspokojivém stavu. Zároveň zvažuje, že se přesune do vícelůžkového pokoje – teď bydlí v pokoji pro dva.

Masarykova univerzita v Brně

I tady se studenti musí připravit na zdražení hned dvakrát. Poprvé začátkem roku o inflaci a poté ještě jednou, na začátku akademického roku 2023.

„Už dříve jsme deklarovali, že pokud se bude cena kolejného v tomto akademickém roce měnit, tak nejdříve po Novém roce, a to maximálně pouze o inflaci na základě inflační doložky, která je součástí každé smlouvy o ubytování. Na posledním zasedání Ubytovací komise MU, v níž mají své zastoupení také studenti, bylo dojednáno, že k 1. únoru 2023 dojde k nárůstu ceny právě o inflaci,“ popsal pro Seznam Zprávy mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Vedení univerzity se rozhodlo nezdražit o plnou výši inflace, ale zastropovat zdražení na 15 %. Ceny samotného kolejného se budou upravovat až od příštího akademického roku, a to o deset procent.

„Zdražení chápu, i když je to za krátkou dobu podruhé, univerzita je v tomto transparentní. Do měsíčního rozpočtu se mi to samozřejmě promítne, ale s brigádou se to dá zvládnout. Jsou ale obory, u kterých brigádu třeba mít nejde, a to si nedokážu představit,“ popisuje svou situaci studentka tamní Fakulty sociálních studií Karolína.

Cestou pro některé studenty, kteří nebydlí moc daleko, by mohlo být i dojíždění.

„Nebydlím zase tak daleko, do Brna to mám asi hodinu cesty. Teď už by se mi možná vyplatilo jezdit každý den vlakem. Ale to samozřejmě nemůže dělat každý,“ doplnila své možnosti Karolína.

Masarykova univerzita přitom skokově zdražila už v červenci kdy si studenti průměrně připlatili téměř 1000 korun. U těch nejdražších pokojů pak skoro 2000 korun.

Zvyšování cen na vysokoškolských kolejích Zdražení v roce 2022 Další zdražování v roce 2023 MENDELU 1. 1. 2022 10 % 1. 2. 2023 o inflaci VŠB 1. 9. 2022 25 % zdražení neplánuje UK 1. 6. 2022 9 % 2023 10 % VŠCHT nezdražila 1. 2. 2023 o inflaci UPOL 1. 9. 2022 200–700 Kč 2023 podle nových záloh ZČU 1. 6. 2022 200–500 Kč zdražení neplánuje ČZU nezdražila 1. 1. 2023 45 % MUNI 1. 7. 2022 1000–2000 Kč 1. 2. 2023 o inflaci (max. 15 %) 1. 9. 2023 10 % ČVUT 1. 9. 2022 15 % 1. 1. 2023 10 % 1. 4. 2023 7 % Zdroj: vyjádření univerzit

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Některé univerzity zdražují podle inflace pravidelně. Takovým příkladem je Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) v Praze.

„Od 1. února 2023 bude cena kolejného zvýšena o meziroční inflaci, vyhlašovanou Českým statistickým úřadem obvykle v polovině ledna. Činíme tak každý rok. Kolejné je koncipováno jako paušální cena, která v sobě zahrnuje jak nájem, tak spotřebu energií. Takže kromě inflace vstupují do hry právě rostoucí ceny energií a dodavatelských služeb,“ popsal proces pravidelného zvyšování cen na VŠCHT její mluvčí Michal Janovský. Reálné zvýšení cen tak v tomto případě bude záviset i na nových cenách energií.

Mendelova univerzita v Brně

Podobné zdražení, tentokrát ale nepravidelné, čeká studenty brněnské Mendelovy univerzity.

„Od února 2023 budeme zdražovat kolejné zhruba o inflaci z důvodu navyšování cen energií a s tím souvisejících vyšších cen služeb a nákupů, které zajišťujeme externími firmami. Poslední úprava cen kolejného proběhla k 1. 1. 2022. To bylo asi o deset procent a tehdy v cenách nebyly zohledněny extrémní nárůsty cen, které nastaly během roku,“ sdělila Seznam Zprávám mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.

Univerzita Palackého v Olomouci

Příkladem vysoké školy, které s Novým rokem končí fixace cen, je Univerzita Palackého v Olomouci. O kolik ale reálně zdraží, zatím neví. Vedení čeká na nové zálohy od dodavatele.

„Ceny energií máme fixované do konce kalendářního roku, zatím tedy k jejich faktickému nárůstu v našem případě nedošlo. Podle platných vnitřních předpisů univerzity může ke zvýšení kolejného dojít po schválení úpravy akademickým senátem univerzity. Jakmile budou známy ceny energií na rok 2023, situaci vyhodnotíme,“ řekl pro Seznam Zprávy mluvčí školy Egon Havrlant.

Současné ceny ubytování tam platí od začátku aktuálního akademického roku, tedy od září 2022, nový ceník ale akademický senát univerzity schvaloval ještě na začátku letošního března. Výrazný růst cen se do něj tedy zatím nepromítl.

Báňská univerzita v Ostravě

Naopak Vysoká škola báňská v Ostravě s novým kalendářním rokem zdražovat nebude. Výrazné zdražení totiž přišlo už na začátku roku akademického – a to o 25 %. V průměru si tedy studenti připlatili zhruba 1000 korun.

„Ke zvýšení jsme přistoupili hlavně z důvodu navýšení cen vstupů, které se nám zvýšily částečně již na začátku kalendářního roku 2022. Nezdražovali jsme ale vůbec jeden blok kolejí, kde jsme však úplně omezili služby, které na jiných budovách studentům poskytujeme,“ sdělila Seznam Zprávám mluvčí univerzity Petra Halíková.

Univerzita Karlova v Praze

Kromě zdražování univerzity přijímají také úsporná opatření na snížení spotřeby tepla. Například Univerzita Karlova už díky nim spotřebu snížila o deset procent oproti minulým obdobím, ani tak se ale zdražení úplně nevyhnula.