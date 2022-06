Uskromňovali se. Teď kvůli přeplatku přicházejí senioři o dávky

„Když šetřili – na topení a na vodě – tak se jim vrátily přeplatky. Žili často na úkor svého pohodlí, například si celou zimu málo topili a měli pocit, že si tím vytvoří menší finanční rezervu. Ukázalo se, že je to kontraproduktivní, protože za to budou penalizovaní tím, že se jim sníží příspěvek na bydlení,“ vysvětluje Kateřina Bohatá, vedoucí Linky seniorů v Elpidě, a poznamenává, že jí tato vlastnost dávek připadá vůči seniorům až nedůstojná.

Mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová vysvětluje, že dávky nelze vypočítávat z nastavených záloh, ale z reálné spotřeby. Do budoucna by tento problém podle ní mohl vyřešit nový vládou dotovaný tarif.

„Připravovaný návrh zákona na takzvaný úsporný tarif by měl právě motivovat ke snižování spotřeby, zejména energií, a ocenit to levnější sazbou, což se jistě pozitivně promítne do nákladů na bydlení,“ zmiňuje Eva Davidová.

Podle oslovených odbornic na sociální systém jde o dlouhodobý problém. „Přeplatky se započítávají,“ potvrzuje Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi. „Jakoby se tím říká, že přeplatek má člověk použít na bydlení a o to se sníží dávka na příští čtvrtletí. To je celé to prokletí čtvrtletí,“ doplňuje odbornice s odkazem na to, že příspěvek na bydlení se vždy počítá z příjmů a výdajů v předcházejícím čtvrtletí. Jinými slovy u žádosti za květen se hodnotí příjmy a výdaje od ledna do března.