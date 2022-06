Uzavřeno. Policie rozhodla, zda v další kauze stíhat Babiše za Čapí hnízdo

Úřady informace Seznam Zpráv nepopřely, ale zároveň se k nim nechtějí vyjádřit. Není tedy známa hlavní informace – zda policista navrhl prověřování odložit, či zda by podle něho mělo být zahájeno ve věci trestní stíhání.

Mluvčí pražské policie Jan Daněk se vyhnul odpovědi odkazem na to, že není k informování oprávněn. „Právo na poskytování informací má v této věci vyhrazeno Městské státní zastupitelství v Praze,“ napsal Daněk.

Městské státní zastupitelství se chce oficiálně vyjádřit až v pondělí. „Pokud nastane situace, že bude prověřování skončeno, poskytnu odpovídající krátké vyjádření, a to nejdříve v příštím týdnu,“ uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Farma Čapí hnízdo získala od firem z Agrofertu v letech 2010 až 2013 příjmy za reklamu ve výši celkem 272 milionů korun. V té době to tvořilo 70 až 90 procent celkových tržeb ztrátového kongresového centra nedaleko středočeských Olbramovic.

Hned v prvním roce fungování, tedy v roce 2010, byly příjmy Čapího hnízda z reklamy 65 milionů korun. A jak v počátcích prověřování propočítal časopis Reportér, stačilo by to třeba na pronájem 1 100 billboardů na celý rok nebo dvou tisíc reklamních spotů, které by v souhrnu vidělo 685 milionů diváků.