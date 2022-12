V Česku je potvrzen případ afrického moru prasat a ohnisko ptačí chřipky

Infekce se šíří v Německu i Polsku. Podle Macháčka je pravděpodobné, že zvíře do Čech doputovalo z Polska. V pondělí se kvůli situaci sejde ústřední nákazová komise. Situace zřejmě bude mít dopad na pohyb obyvatel a kontrolovat se budou chovy domácích prasat v oblasti nálezu zvířete. „Opatření se dotknou i Ústeckého kraje,“ uvedl Macháček.

V chovu se podle veterinářů původně nacházelo přes 22 tisíc výkrmových kachen, během tří dnů jich však tisíce uhynuly. „U kachen byly pozorovány klinické příznaky typické pro ptačí chřipku. Veterinární inspektoři zahájili v chovu šetření, přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé kusy k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. To následně potvrdilo ptačí chřipku H5N1. Chovatel nevyloučil, že drůbež v chovu přišla do kontaktu s volně žijícími vodními ptáky,“ popsal Vorlíček s tím, že zbývající drůbež v chovu bude utracena.