Vedlejší efekt války. Počet cizinců v Česku poprvé překročil milion lidí

Počet cizinců pobývajících na území Česka loni poprvé překročil hranici jednoho milionu lidí, a to v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny. Meziročně počet cizinců vzrostl o 69 procent, zejména právě o lidi s takzvanou dočasnou ochranou. Vyplývá to z výroční zprávy o migraci a integraci cizinců, kterou dnes projednala vláda.

Výroční zpráva dále připomněla, že Česko se v přepočtu na počet obyvatel stalo nejvýznamnějším příjemcem ukrajinských uprchlíků v EU. Do konce loňského roku získalo dočasnou ochranu na českém území 473.216 uprchlíků před válkou způsobenou invazí ruských vojsk. K 31. prosinci bylo cizinců s dočasnou ochranou pobývajících na českém území evidováno 433 540.

Dalším významným trendem, kterému muselo Česko loni čelit souběžně s příchody uprchlíků z Ukrajiny, byla početná vlna tranzitní nelegální migrace. Policie už v lednu zveřejnila, že počet zadržených migrantů výrazně vzrostl na 29.235. Meziroční nárůst o 162 procent představuje podle výroční zprávy nejvyšší nárůst od vstupu ČR do schengenského prostoru a způsobil ho zvýšený migrační tlak na vnější hranici EU přes západobalkánskou trasu. Mezi zadrženými migranty převažovali Syřané. Stát kvůli negativnímu vývoji dočasně zavedl kontroly na hranicích se Slovenskem, a to od konce září 2022 do počátku letošního února.