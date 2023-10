Video: Nově i do zákopu. Armáda vybudovala pro Ukrajince na cvičišti novinku

„Naše zákopy jsou širší a taky méně hluboké, než bývá obvyklé,“ vysvětluje voják, se kterým sestupujeme do zákopů.

Armáda je vybudovala za pomoci bagrů teprve v září a to tak, aby se co nejvíc podobaly těm na Ukrajině.

Ve čtvrtek dopoledne čeká u zákopů už několikátá skupina ukrajinských vojáků, kteří v Česku zdokonalují své schopnosti předtím, než se postaví Rusům ve své zemi. Jejich věkový průměr je 45 let a na Ukrajině absolvovali zatím jen základní výcvik. Ve válce tedy ještě nasazení nebyli, jedná se o nováčky.

Menší skupina ukrajinských vojáků v plné polní včetně helem a batohů cvičí útok na zákop. Střílí se samozřejmě slepými, mezitím vybuchují dýmovnice a scénář má co nejvíc navodit atmosféru války.

„Probíhají tady střelby pěší roty. Je to základní výcvik vojáků ukrajinské armády. Jsou to jejich první střelby, zbraně mají zapůjčené od Armády České republiky. Myslím, že jim to jde dobře, snaží se,“ hodnotí výkony ukrajinských nováčků velitel 1. roty 72. mechanizovaného praporu Jan Páral.