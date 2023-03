„Z příspěvků státu jed nezaplatíme,“ říkají zemědělci k hraboší kalamitě

Nespoléhá ale na to, že ji úřady povolí.

„Pomohla by nám refundace nákladů. Při minulé krizi jsme přišli o sedmdesát procent tržeb,“ dodal.

„Chceme chránit řadu druhů. Proto je pro nás klíčová dohoda s resortem zemědělství, že na výjimky bude Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský povolovat zvýšenou a adresnou aplikaci do děr. Ať už se provádí ručně, nebo strojem, jed jde cíleně pod povrch,“ objasnil Hladík.

Příspěvek však vítá. „Každá koruna, kterou můžete dostat, je vítaná. Je to ale pouze na zaplacení lidí,“ dodal.

Jelikož řepky potřebují prostor, aby si nekonkurovaly, na stejném prostoru jsou v menším počtu než jiné plodiny. Zatímco u jiných plodin by hraboš ukousal kousek od každého kusu, řepku spořádá tak, že ji zcela zničí.

„Máme účinnost tak 15 až 20 procent, při mrazech byla trošku vyšší. Jenže ve chvíli, kdy vám přežije víc jak polovina hrabošů, tak je to k ničemu,“ uvedl Marák.

„Nás to stálo tři sta až čtyři sta tisíc korun, a to jsme ještě neudělali všechno,“ uvedl předseda Zemědělského obchodního družstva Rataje Josef Sedláček.

Na dvě stě hektarů by Marák potřeboval osm až deset lidí. „Když to vyjde, seženu čtyři,“ povzdechl si.

Aplikování jedu není záležitost pár týdnů. „Když na jedné straně skončíte, na druhé se už myši probouzí a musíte jít znova. Je to nekonečné,“ řekl Minařík.

Jako nebezpečná hranice účinné látky se v odborných zdrojích uvádí pro různá zvířata 20–40 mg na 1 kg hmotnosti. Pro zdravé zvíře vážící jeden kilogram by bylo nebezpečné pozřít 16 až 32 granulí.

Podle mluvčího Ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého se však není třeba obávat zvýšení cen potravin. „Z hraboších kalamit z předešlých let nemáme zkušenosti, že by výrazným způsobem zasáhly do cen potravin,“ uvedl Bílý.