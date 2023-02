Ministr škrtl část dotací do budoucnosti zemědělství

Ministerstvo to zdůvodnilo změnou situace na zemědělských trzích, kde si zemědělci sami od sebe – a bez dotací – začali kvůli vysokým cenám energií a krmiv nakupovat systémy pro úspornější hospodaření na půdě.

„Loni se zásadně změnila situace na zemědělských trzích a ceny energií a krmiv výrazně stouply. Zemědělci tak sami začali hledat úspornější metody hospodaření. Vzhledem k tomu, že se postupy precizního zemědělství rozšiřují přirozeně, mohly by být přímé platby považovány za účelové,“ vysvětlilo ministerstvo. Problematické by prý byly i kontroly.

Firmy slibují, že je možné ušetřit na hnojivech až desítky procent. Zatímco zemědělci se při hnojení dlouhé roky drželi hesla „lepší více než méně“, chytrá řešení spočítají přesné dávky hnojiva, které je nutné aplikovat na různých místech pole, aby byl co nejvyšší výnos.

Ministerstvo zemědělství naopak ponechalo možnost žádat o investiční dotace na precizní zemědělství, které běží už sedm let. Navyšovat se nebudou. Slouží třeba k nákupu družicových systémů k automatickému řízení traktoru, k pořízení polních robotů, systémů řízení postřikovačů, rozmetadel nebo secích strojů.

„Podmínky nebyly dobře projednány. Dotace směřovaly pouze na jeden typ precizního zemědělství, zatímco jiné způsoby byly diskriminovány, a to je špatně,“ řekl SZ Byznys místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl.

Podle něj se bude jednat o tom, aby se dotace pro rok 2024 obnovily, ale měly širší záběr. Kromě systémů pro variabilní aplikaci dusíku, fosforu, draslíku a hořčíku do půdy by měly mířit například na inteligentní systémy na dávkování pesticidů.

Největším zemědělským organizacím se zastavení dotací nelíbí. „Přes určitou nedokonalost původního návrhu, kdy se podmínky soustředily na podporu cílené aplikace minerálních hnojiv, jsme uvítali zařazení této technologie mezi podporovaná opatření. O to větší překvapení nastalo po zrušení celého programu, místo jeho úpravy,“ odpověděl mluvčí zemědělského Svazu Vladimír Pícha.

Podle něj na investiční dotace do precizních technologií nedosáhnou někteří méně efektivní zemědělci. Také podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala měly hektarové dotace vyšší motivační účinek.

„Jsou podniky, které žily v dusíkatém luxusu. Když byl levný, dávaly ho příliš. Byl to folklor, ale s rostoucí cenou hnojiv začala většina podniků hospodařit úsporněji,“ řekl zakladatel firmy Jan Semrád. Během roku 2022 společnost zdvojnásobila počet klientů.

„Nešťastné je zejména načasování, kdy ministerstvo všechny už od srpna ujišťovalo a připravovalo na tuto dotaci a jen pár dní před jejím spuštěním, kdy všechny podniky a firmy investovaly do implementace nemalé prostředky, se všechno od stolu zruší,“ řekl SZ Byznys.

O svůj byznys se rozhodně nebojí, zákazníky lákal už před oznámením dotace. Když ministerstvo podporu oznámilo, ještě se zájem zvýšil. Jenomže to má i své stinné stránky.

„U většiny podniků dotace spíše než zájem o variabilní aplikace vyvolala zájem o vlastní dotace. Bude to pro ně tvrdé vystřízlivění. Mnozí z nich cílili na co nejnižší cenu systému, aby zbylo co nejvíce z dotace pro ně, a nehleděli na přínosy a přednosti systémů. Na trhu je celá řada nekvalitních systémů, které mohou napáchat na polích nenapravitelné škody,“ řekl.