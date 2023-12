Z pruhů pro cyklisty si řidiči udělali parkoviště. Kde je policie, zuří lidé

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Měl to být moderní městský bulvár s širokými chodníky, stromy, travnatými pásy, parkováním v zálivech a širokými cyklopruhy. Jenže zbrusu nová ulice Na Florenci budí podobné emoce jako přilehlé budovy od světoznámého studia Zaha Hadid Architects.

Brzy po otevření vyšlo najevo, že soužití cyklistů a řidičů aut v ulici, kterou společnost Penta během stavby budov kompletně zrekonstruovala, má k ideálnímu stavu daleko.

A spokojení nejsou ani vozíčkáři, kterým od parkovacích míst pro invalidy chybí bezbariérový přístup na chodník.

Místní začali v sousedských skupinách na sociálních sítích sdílet videa z průjezdu novou ulicí. A ptají se, kde je policie, případně, proč se při kompletní přestavbě ulice jednoduše nepostavily oddělené cyklopruhy.

„Je nám tady na radnici jasné, že ulice potřebuje určité změny,“ přiznává Vojtěch Ryvola (ANO), radní Prahy 1 pro dopravu. A slibuje jednání s Pentou, která velkou část rekonstrukce zaplatila, a která vlastní okolní budovy.

„No a co jako?“ nechápe řidič mercedesu

Je pondělní ráno, pozdní listopad. Teploměr ukazuje osm stupňů nad nulou, fouká chladný vítr a schyluje se k dešti. Přesto během pěti minut projíždí ulicí Na Florenci nejméně osm cyklistů. Většina z nich šlape v civilním oblečení na pronajatém kole.

Každý z nich se musí vyhnout zásobovací dodávce s nápisem Coca-Cola, která parkuje přímo na pásu určeném pro cyklisty.

„Nádraží se rekonstruuje, z druhé strany je to uzavřené a tady nemáme dost místa. Už tři měsíce říkají, že to bude hotové. Parkujeme tady takhle všichni ze zásobování,“ říká trochu omluvně muž, který z dodávky vozí kartony nápojů do obchodů v budově Masarykova nádraží.

Foto: Seznam Zprávy „Parkujeme tady takhle všichni,“ přiznává závozník.

Vchod na nádraží z Hybernské ulice je skutečně uzavřený. Kdyby zaparkoval na tamních místech vymezených pro zásobování, musel by rudl s nákladem tlačit asi o padesát metrů delší cestou.

Také v ulici Na Florenci jsou parkovací místa pro zásobování. Navíc i několik placených stání pro osobní dopravu, parkování pro invalidy i parkování K+R. V ulici není příliš velký provoz a ve všední den dopoledne je většinu času některé parkovací místo volné. Přesto cyklisté musejí ještě několikrát opustit svůj pruh a vjet do vozovky, než ulicí projedou.

„To se omlouvám, to jsem tady jenom krátce zastavil, potřeboval jsem rychle vyběhnout,“ vysvětluje trochu rozpačitě řidič škodovky s nálepkou ‚Převoz krve‘, proč stojí na cyklopruhu.

Další auta stojí z poloviny na parkovacím stání, z poloviny v cyklopruhu. Buď jejich řidiči neumějí zaparkovat, nebo je jim to jedno.

„No a co jako? Proč by mi to mělo vadit? Jdi do pí*i,“ říká zjevně rozladěný řidič mercedesu, který zaparkoval v cyklopruhu a kouká do telefonu.

Foto: Seznam Zprávy „Proč by mi to mělo vadit?“ ptá se řidič, který parkuje v pruhu pro cyklisty.

Pokud cyklista všechny tyto nástrahy zdárně překoná, stačí mu objet několik kontejnerů – zaparkovaných v pruhu pro kola – a je na konci ulice. Tedy pokud cestou nenabourá do dveří, které nečekaně otevřel některý z parkujících řidičů.

„Městské části to bylo jedno“

„V minulosti byly snahy, aby tam byly cyklopásy oddělené od vozovky. Ale nepovedlo se to. Chtěl to Magistrát, městské části to bylo jedno. Celé to řešení je od začátku pro cyklisty nedostatečné,“ říká odborník na cyklodopravu Vratislav Filler.

Problém pramení ze dvou chyb. Zaprvé je ulice pro cyklisty špatně uzpůsobená. A zadruhé chybí snaha vymáhat platná pravidla, vysvětluje člen magistrátní komise pro cyklistickou dopravu a dopravní expert spolku Auto*Mat.

„Uliční profil je stavěný tak, že „nabízí“ parkování v cyklopruzích. A ve chvíli, kdy tam není jasná represe, nechodí tam policista a třeba jen dočasně v nové ulici řidiče neusměrňuje, tak si na to lidé zvyknou,“ říká Filler.

Rekonstrukce ulice Na Florenci, na kterou významně přispěla Penta, je téměř hotová. Má souhlas s užíváním, ale není zkolaudovaná – k tomu by mělo dojít v prvním čtvrtletí 2024.

Situaci by podle Fillera zlepšilo třeba to, kdyby placená místa k parkování nahradila místa určená výhradně pro zásobování. Naživo je to dobře vidět – velká část špatně parkujících jsou řidiči zásobovacích aut, taxi nebo rozvozu jídel.

Policii chybí pokyny

„Samotná nová budova má v podzemních garáží zhruba 180 parkovacích stání, takže dlouhodobé parkování na ulici by tam vůbec být nemuselo. Všechna místa na ulici by měla být zásobovací,“ tvrdí odborník na cyklodopravu.

Postihovat nesprávné parkování může – a měla by – městská i státní policie. Potřebuje na to mít samozřejmě dostatečnou kapacitu.

„Ale také trochu potřebuje dostat k té věci pokyn. Obecně je to problém v celém vnitřním městě. Parkuje se všude, kam se auto vecpe, a samotná represe je mizivá. Pokuty se často neplatí, a dokonce se vyplatí opakovaně parkovat nezákonně a pak pokuty ignorovat nebo si je nechat sloučit. Je to levnější než parkování na placených místech,“ říká Filler.

Redakce Seznam Zpráv se obrátila na Městskou policii Praha s dotazem, proč v této ulici nevymáhá dodržování předpisů. „V ulici Na Florenci zatím nejsou dokončeny všechny práce na komunikaci ani dopravní značení, tedy oblast není zkolaudovaná. Hlídky strážníků zde každý den kontrolují místa, která jsou ve vztahu k dopravnímu značení v pořádku,“ odpověděla mluvčí Irena Seifertová.

Budeme jednat s Pentou, slibuje radní

Cyklopruhy podél parkování mají šířku 1,75 metru, což je málo na to, aby se v nich cyklisté mohli bezpečně vyhnout otevřeným dveřím zaparkovaných aut. Jenže když se pruhy pro kola rozšíří až na dva metry, svádí to podle Fillerových zkušeností řidiče k tomu, aby je považovali za parkovací místa. Řešením by bylo oddělit cyklopruhy od zaparkovaných aut, například pásem zeleně. Proč se při kompletní rekonstrukci ulice v centru města nepodařilo zvolit ideální řešení?

„Vyžadovalo by to zhruba o metr víc místa kvůli odstupu, možná i dva metry. Neudělalo se to. Když se řešil profil té ulice, tak to městská část nepožadovala. Neformálně to chtěli z odboru dopravy na Magistrátě, ale tím, kdo na to má razítko, je odbor dopravy městské části, a těm to bylo jedno. Tehdy to šlo za radním pro dopravu Richardem Burešem (ODS) a šéfem odboru dopravy Ludvíkem Czitalem,“ popisuje Filler.

Současný radní pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO) připouští, že ulice není dobře vyřešená.

„Je nám tady na radnici jasné, že ta ulice potřebuje určité změny. Jak v parkovišti pro zásobování, které není moc dobře přístupné, tak jsou tam chybná řešení z pohledu bezbariérovosti, i chyby v tom, že se tam dá jednoduše zaparkovat na cyklopruzích,“ přiznává radní.

Ryvola podporuje zásadní změnu parkování v centru Prahy. Opakovaně upozorňuje na nárůst automobilové dopravy kvůli rozvozu jídla nebo na obchodování s přenosnými parkovacími kartami. Naposledy na sebe výrazně upozornil, když inicioval zavedení zákazu vjezdu do části historického centra v nočních hodinách, ale „zapomněl“ se o tom zmínit členům Rady hlavního města.

Teď slibuje nápravu ulice Na Florenci.

„Dnes (tj. minulý čtvrtek, pozn. red.) jsem se domluvil se společností Penta, že přibližně do konce příštího týdne dostanu termín velkého jednání, kde se sejdou zástupci Prahy 1 – nejen já, ale i zástupce odboru dopravy Prahy 1 –, budou tam jejich projektanti, budou tam od nich ti, kdo to budou schvalovat v rámci Penty. Požádal jsem i Institut plánování a rozvoje, a ten s tím souhlasí, takže se této schůzky také zúčastní,“ dodává radní.

Penta potvrdila, že se jednání zúčastní. „Umíme si představit, že v rámci generální rekonstrukce ulice dojde ještě k dílčím úpravám, které zohlední zkušenosti z prvních týdnů provozu a které usnadní a urychlí místní zásobování,“ potvrdil pro Seznam Zprávy mluvčí Penty Martin Lánský.