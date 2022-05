Za plombu 3000 korun. Máme výdaje, které nevidíte, říkají zubaři

Výčet položek, které se do cen za výkon promítají, doplňují třeba pravidelné bezpečnostní kontroly, licence, software či různá školení a další vzdělávání. „Pokud jde o vstupní náklady, pohybují se v řádu milionů. Kdybych si nyní chtěla vybavit úplně novou ordinaci, obávám se, že se pod dva miliony nedostanu. To samozřejmě lékaři nikdo nedá a on to musí být schopen splácet. Musí to tedy promítat do ceny výkonů,“ doplňuje stomatoložka.