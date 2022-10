Advokát dostal od Hradu 150 tisíc za řešení Zemanova sporu, zjistila policie

Policisté do už zmíněného dokumentu napsali, že trestný čin nebyl spáchán proto, že Miloš Zeman vystupoval ve zmíněném televizním pořadu v pozici prezidenta republiky. „S ohledem na odůvodnění rozsudku Okresního soudu v Rakovníku, kdy soud dospěl k závěru, že v kontextu celého televizního pořadu vystupoval Ing. Miloš Zeman v pozici prezidenta republiky, a rozhovor byl tudíž veden s hlavou státu, byly právní služby hrazeny z rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky,“ napsal případem pověřený policista do vyjádření, které Šarapatkovi poslal.

Jenže to je podle Šarapatky a jeho advokáta v rozporu s tím, co uvedl ve sporu Zeman-Šarapatka Ústavní soud a následně i policistou citovaný soud v Rakovníku. Ten letos v květnu nepravomocně rozhodl, že se má Zeman kvůli výrokům o neschopnosti Šarapatkovi omluvit, a do odůvodnění soudce Vladimír Loutocký konkrétně napsal, že výrok Zemana se týká doby, kdy ještě nebyl prezidentem, a že nic nebrání tomu, aby odpovědnost nesl sám jako soukromá osoba.