Zácpa pod okny radnice. Doprava z Barrandovského mostu se přesouvá po Praze

Fronta vozidel poslušně popojíždí pražskou Písnicí. Dlouho se nestojí. Jen pokud řidiči pouští přes přechod rodiče s dětmi spěchajícími do školy nebo nechávají zařadit zpátky do pruhu autobus. Zároveň je ale kolona nekonečná a nerozjede se prakticky po celou dobu ranní špičky.

„Tady je to pořád stejné. V úterý a ve středu se popojíždí v koloně vždycky,“ říká mi v poklusu Petr, který se synem předběhli vozidla po chodníku. Spěchají do školky, kterou od rušné silnice dělí kreslená hradba.

Středem původní zástavby, která byla až do roku 1974 samostatnou obcí, vede jedna z objízdných tras, pokud se řidiči chtějí vyhnout jízdě přes rekonstruovaný Barrandovský most. Speciálně kvůli tomu se otevřel sjezd do Písnice z Pražského okruhu. Je to první možnost, jak z obchvatu sjet a vydat se směrem k Jižní spojce nebo do centra.