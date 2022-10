Zadržených na hranici ubývá, bez kontrol se ale vrátí

Trestný čin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice patří mezi poměrně závažné a převaděči za něj mohou být potrestáni až pěti lety ve vězení, pokud to dělají jako členové organizované skupiny.

Policie kontroluje hranici od 29. září a do dnešního dne prověřila při jejím přechodu bezmála dvě stě tisíc lidí. Původně měly kontroly trvat jen do tohoto týdne, Ministerstvo vnitra je nakonec prodloužilo o dalších dvacet dní.

Uprchlíky policie nepouští do Česka, pokud zjistí, že nesplňují podmínky pro vstup. To znamená, že například nemají platné cestovní doklady a víza (případně jsou padělané), nemají dostatečné množství prostředků k pobytu na území, nebo jsou nežádoucími osobami, tedy mohou ohrozit bezpečnost státu nebo veřejný pořádek.

Pokud však policie takové uprchlíky zadrží ve vnitrozemí, dostanou takzvaný výjezdní příkaz a republiku musejí opustit do třiceti dní. „Když migranty chytneme už na hranicích, tak je vůbec nepustíme do země a je to pro nás jednodušší,“ vysvětluje Moravčík.