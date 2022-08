Nakažených neštovicemi je osmkrát víc než loni, vakcíny dochází

Podle dat Státního zdravotního úřadu (SZÚ) se letos do začátku srpna nakazilo planými neštovicemi 47 645 lidí. Loni to přitom bylo pouze necelých 6 tisíc. Zájem o očkování je proto veliký, lékařům ale chybí.

„Vakcína je teď momentálně nedostupná. Myslím, že to vyvolal i zvýšený zájem rodičů o očkování po uvolnění protiepidemických opatření,“ řekla Seznam Zprávám předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.

„Děti začaly chodit do kolektivu, tak se rozjel vyšší výskyt planých neštovic, a tím pádem se maminky ptají i na prevenci, což je očkování,“ komentovala situaci s tím, že sama musela některé zájemce kvůli nedostatku vakcín odmítnout.

Během covidových let se planými neštovicemi nakazilo výrazně méně lidí, současné počty jsou ale největší za několik let.

Výroba očkovacích látek je podle ní „dlouhodobý a komplexní proces“. „Výše uvedené skutečnosti mají vliv na dočasné omezené schopnosti uspokojit poptávku. Děláme vše pro to, aby byly očkovací látky dodány lékařům v požadovaném termínu,“ dodala bez dalších podrobností.

„Když nejsou vakcíny, je potřeba dávat jenom první dávky do doby, kdy zase budou. Ale teď vakcíny nejsou ani na první dávky, takže je to vlastně jedno,“ popsal současný stav pediatr Daniel Dražan.

S očkováním pouze jednou dávkou souhlasí i Hülleová. „Interval mezi dávkami je minimálně měsíc a půl. Nesmí to být kratší doba než čtyři týdny, takže tu druhou dávku klidně můžete posunout za dva tři měsíce,“ řekla. Předpokládá, že tomu, komu by se podařilo ještě nyní naočkovat, by měla druhá dávka během podzimu dorazit.