„Pořád je narváno.“ Zájem o UA Pointy neopadá, praktiků je málo

Čekárna ordinace vyhrazené pro ukrajinské uprchlíky ve Fakultní nemocnici Motol je v pátek ráno zaplněná téměř do poslední židle. V místnosti je víc než 20 lidí.

„Je tady pořád hodně narváno, takhle vytížené je to tady každý den. Ale nezlobte se, musím zase běžet vyšetřovat,“ říká ve spěchu mezi dveřmi mladý lékař a mizí v útrobách ordinace.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo vybudování UA Pointů v půlce března, tedy během prvních týdnů ruské invaze na Ukrajinu, která jen do Česka přivedla okolo 400 tisíc uprchlíků.

Jen co to dořekne, už se k ní blíží právě přicházející seniorní pacientka. „Udělala se mi na ruce takováhle podivná vyrážka,“ říká a ukazuje sestřičce pravé předloktí. Sestra se jí sice věnuje, zároveň ji ale upozorní na to, že nemůže předbíhat ostatní pacienty, a naviguje ji k čekárně.