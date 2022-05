Předškolní prohlídky ukrajinských dětí se ruší. Nejsou rizikové, říká Válek

„Co se týká prohlídek, jde spíše o to, že děti by měly postupně vpadnout do systému. Bavíme se o tom, jak to udělat elektronicky a jak to udělat tak, aby bylo vyplňování co nejjednodušší. Aby dokumentace byla na cloudu (online úložišti, pozn. red.) na ministerstvu zdravotnictví a praktici si pro informace kdykoliv sáhli,“ popsal Vlastimil Válek s tím, že podobná sdílená úložiště zdravotnických informací by do budoucna mohla fungovat i pro Čechy.