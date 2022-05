Válek: Kvůli uprchlíkům z Ukrajiny posílíme dětské doktory

V Česku jsou tisíce lékařů, kteří by mohli pracovat jako dětští doktoři. Pediatrů je dlouhodobý nedostatek, který se teď ještě prohlubuje kvůli přílivu válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) by mohli ordinovat například specialisté na dětskou onkologii, kteří jsou odborníky na pediatrii, ale podle předpisů nyní tuhle práci vykonávat nemohou.

Válek řekl, že potíže s nedostatek pediatrů neřešily vlády posledních deset let. Dodal, že například zastavil praxi, kdy většina státních peněz na atestace lékařů nejde do oborů, kde je nedostatek doktorů. Tedy například na vzdělání nových pediatrů.

„Okamžitě jsem to v rozsahu, v jakém to šlo, zakázal. Budou dotovány tam, kde jsou černá místa,“ řekl Válek.

Podle opozičního poslance Jiří Maška (ANO) se uprchlická vlna určitě v ordinacích dětských lékařů projeví. Do Česka uteklo 350 tisíc lidí, z toho 120 tisíc jsou děti – jen dětí tedy během dvou měsíců přibylo víc, než kolik se jich v zemi narodí za celý rok.

Pediatrům je navíc průměrně šedesát let. Podle Maška je jasné, že to lidé pocítí. „Pozná se to, maminky s dětmi dostanou třeba delší termín,“ řekl Mašek.