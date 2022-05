Válek: Očkování čtvrtou dávkou může začít v srpnu, čeká miliony lidí

„Čtvrtá dávka se bude týkat většiny těch, kdo mají třetí dávku a dostali ji třeba v lednu, únoru či březnu. Vysoká hladina protilátek trvá zhruba čtyři až pět měsíců. Největší riziko zároveň bude ve druhé polovině října až po leden. Očkování čtvrtou dávkou by tedy mělo být někdy v srpnu, v září a začátkem října,“ nastínil v pátek ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Dosavadní průběh pandemie koronaviru podle něj nasvědčuje tomu, že se bude populace každoročně očkovat právě na podzim. Pokud ale lidé přemýšlejí o očkování nyní, měli by zvážit vícero faktorů.

„Pokud je člověk vysoce rizikový, ve chvíli, kdy mu končí ochranný efekt druhé dávky, měl by si zajít na třetí. Ostatní by měli vyčkat spíše na srpen, září či začátek října. Tak, aby hladina protilátek u nich kulminovala v říjnu, v prosinci a lednu,“ reagoval během páteční konference na dotaz Seznam Zpráv.

Zároveň ubezpečil, že Česko má vakcín dostatek a vakcinace zůstane i do budoucna plně hrazená ze zdravotního pojištění.

Jak ukazují data ministerstva, očkováno proti covidu-19 je asi 65 procent populace včetně dětí, zhruba 75 procent dospělých a přes 90 procent seniorů nad 65 let. Vykázaných třetích dávek jsou asi čtyři miliony. Očkování by se tak na podzim mohlo týkat až milionů obyvatel Česka.

Podzimní očkovací kampaň by podle ministerstva zároveň měla podpořit i aktuální data o efektu vakcín.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek připomněl, že v listopadu 2021, kdy se šířila varianta delta, snížilo očkování dvěma dávkami riziko nákazy u lidí nad 65 let o zhruba 59 procent. Riziko hospitalizace se snížilo o více než 76 procent a riziko léčby na JIP o téměř 85 procent.

Do studie bylo zařazeno 2 101 pacientů po transplantaci ledvin, kteří do té doby neprodělali covid-19. Sledování probíhalo od února do května 2021, tedy během vrcholného šíření varianty viru alfa. Analýza primárních dat přitom prokázala až 65procentní ochranný efekt očkování proti nákaze.